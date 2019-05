WAVES Festival: Zien, doen en beleven op Texel

De eerste editie van WAVES, het nieuwe Texelse watersport en muziekfestival, georganiseerd door tweevoudig Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe vindt van 19 tot en met 23 juni plaats op het strand bij paviljoen Paal 17, Texel. Op WAVES kijk je naar topsport op het water, volg je sport- en lifestyleclinics, luister je naar keynotespeakers en kun je zelf meedoen aan een aantal races. In combinatie met alle muziek en optredens beleef je zo een lang weekend de echte (Texelse) beach lifestyle. Van Rijsselberghe: “WAVES is zien, doen en beleven!” . Er zijn naast sport en muziek nog veel meer activiteiten. Leren (wind)surfen, kiten onder leiding van Roderick Pijls, ontspannen suppen. Of je inner zen vinden in een yoga class of op de massage bank. Er is zelfs een cursus tenen lezen en hula hoopen! Bij WAVES kan het allemaal! Klik hier voor informatie.