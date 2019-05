Landal GreenParks omarmt campagne ‘Wilde bloemen’

Landal GreenParks en Natuurmonumenten verdiepen en versterken hun succesvolle samenwerking. Vijftien jaar geleden besloten beide organisaties de krachten te bundelen. Landal GreenParks is met ingang van 2019 trotse hoofdsponsor van het kinderprogramma OERRR, dat kinderen via vele buitenactiviteiten de natuur laat beleven met de intentie om van hen toekomstige natuurbeschermers te maken en de liefde voor de natuur te vergroten. Natuurmonumenten is onlangs gestart met de campagne ‘Wilde bloemen’. Langzaam maar zeker zijn wilde bloemen steeds meer uit ons landschap verdwenen en daarmee verdwijnen ook insecten en weidevogels. De oplossing is om de natuur meer ruimte te geven. Op de parken van Landal GreenParks worden steeds meer wildebloemenweides aangelegd. Gasten kunnen bij de receptie gratis een OERRR Ontdekkaart ophalen om zelf de wilde bloemen in de omgeving te ontdekken. Daarnaast worden gratis actiepakketten met bloemenzaadjes aangeboden, waarmee iedereen met een tuin of balkon wordt aangemoedigd ook thuis een steentje bij te dragen.

Meerwaarde partnerschap

Het partnerschap tussen Landal GreenParks en Natuurmonumenten biedt beide partijen meerwaarde. “Onze ambities en doelgroepen passen uitstekend bij elkaar,” aldus commercieel directeur Erik van Essen van Landal GreenParks. “Samen hebben we de ambitie om mensen een onvergetelijke ervaring in de natuur te bieden. Onze gasten zijn al geïnteresseerd in de natuur en trekken er graag – veelal met hun kinderen – op uit. Natuurmonumenten wil met haar activiteiten, waaronder het OERRR-programma, volwassenen en kinderen de natuur laten beleven en dat kan uitstekend op onze parken, die midden in de natuur liggen.” Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: “Landal GreenParks draagt de natuur een warm hart toe en dat is in alles te merken. Niet alleen brengen zij mensen in contact met de natuur, maar zij spannen zich ook in voor meer natuurbewustzijn bij hun gasten. En nu, na vijftien jaar samenwerken, is Landal hoofdsponsor geworden van OERRR. Daar zijn we ontzettend trots op! Zo kunnen we gezamenlijk nog meer kinderen stimuleren om naar buiten te gaan en de natuur te leren waarderen. Het gratis actiepakket voor een mini-natuur is verkrijgbaar via OERRR.nl/wildebloem.

Meer weten?

Kijk op www.landal.nl/natuurmonumenten voor informatie over wat Landal doet op het gebied van natuurbeheer. Gasten kunnen op pad met boswachters van Natuurmonumenten; op zo’n twintig parken zijn er wildebloemenwandelroutes in de omgeving, imkers hebben bijenkasten op de parken, er zijn vlindertuinen, insecten profiteren van de takkenrillen en we organiseren speciale OERRR-activiteiten.