Topzeilsters: “Vaar mee tijdens Meevaarweekend 2019”

Regerend olympisch, meervoudig Europees en wereldkampioen Marit Bouwmeester roept samen met professioneel zeilster Daphne van der Vaart alle watersporters op om mee te varen tijdens het Meevaarweekend op 15 & 16 juni a.s. Nederland is een echt waterland, maar helaas weet nog niet iedereen het plezier op het water te vinden. Het Meevaarweekend is een initiatief van HISWA Vereniging en het Watersportverbond. “Je kunt iemand anders laten meevaren in jouw motorboot, maar je kan ook iemand een uurtje leren zeilen, surfen, suppen of kanovaren”, aldus Marit Bouwmeester. Bouwmeester en Van der Vaart hebben van hun hobby hun beroep gemaakt en genieten dagelijks van de voordelen van het water. Van der Vaart: “Voor mij is het water een grote speeltuin. Met de wind, het water en de golven. Het brengt me ook op hele mooie plekken.” Helaas vindt een groot deel van de Nederlandse bevolking nog geen toegang tot het water. “Terwijl sporten en recreëren op het water voor iedereen mogelijk is”, stelt Tessa den Hartog campagneleider van Welkom op het water (de campagne achter het Meevaarweekend). Den Hartog: “Wij hopen dan ook dat het enthousiasme van Marit en Daphne andere watersporters stimuleert iemand uit te nodigen. Een familielid dat altijd al eens heeft willen varen, iemand uit de straat of een vriend of kennis.” “Vind jij op het water zijn nou ook zo leuk en wil je dat graag met anderen delen, neem dan iemand mee tijdens het Meevaarweekend op 15 & 16 juni”, luidt de oproep van Van der Vaart.

Activiteiten door heel Nederland

Tijdens het Meevaarweekend kan iedereen eenvoudig kennismaken met watersport en -recreatie. Door heel Nederland vinden er op 15 en/of 16 juni activiteiten op en rond het water plaats. Bovendien is het een leuke dag uit voor jong en oud. Kinderen kunnen bijvoorbeeld leren zeilen of kanovaren bij Optimist on Tour op Marina Muiderzand. Volwassenen kunnen terecht in Aalsmeer. In Ophoven, Vinkeveen en Pean kunnen mensen ook leren zeilen. Liever het sloep varen proberen? Dat kan onder andere in Amsterdam, Naarden, Eiland van Maurik en Heeg. Of stap op een jetski in Biddinghuizen, een charterschip in Lelystad of een zeiljacht in Bruinisse. Alle mensen die nog nooit hebben gevaren of meer het water op zouden willen, zijn welkom.

Bouwmeester: “Vind je het leuk? Haak dan aan en kijk op www.meevaarweekend.nl voor meer informatie.”