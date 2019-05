Omdat er geen land ter wereld is waar zoveel wordt gefietst als in Nederland, staat NEMO Science Museum deze zomer in het teken van de fiets. De Evenementenzaal wordt omgedoopt tot een fietswalhalla met workshops waarin jong en oud samen aan de slag gaan. Kunstenaar Charlotte van Otterloo ontwikkelde speciaal voor het familiezomerprogramma Fantastische Fietsen de tentoonstelling Tweewielers; interactieve installaties met een knipoog naar de ontwikkeling van de fiets. In het museumrestaurant is bovendien de fototentoonstelling Fietsstad Amsterdam (i.s.m. de Fietsersbond en het Stadsarchief Amsterdam) gratis te bezoeken. Fantastische Fietsen wordt op 4 juli geopend door de nieuwe junior én de volwassen fietsburgemeester van Amsterdam en is van 5 juli t/m 1 september 2019 dagelijks te bezoeken in NEMO Science Museum. Bezoekers van NEMO kunnen bij Fantastische Fietsen deelnemen aan verschillende workshops. Zo onderzoek je hoe het zelfbalancerend vermogen van een fiets werkt. Of maak je zelf van fietsmaterialen een bijzondere gadget voor je fiets. Wordt het een opvallende bel, een houder voor je mobiel of een kompas? En hoe ziet jouw fantastische fiets er eigenlijk uit? Teken je fiets, ga op de foto en stap op je zelf ontworpen fiets.

Fototentoonstelling Fietsstad Amsterdam

In het gratis toegankelijke museumrestaurant is de fototentoonstelling Fietsstad Amsterdam van de Fietsersbond en het Stadsarchief Amsterdam te zien. Een groot aantal beelden toont de uitdagingen, mijlpalen en toekomstplannen die Amsterdam tot voorbeeld hebben gemaakt van duurzame mobiliteit en leefbaarheid voor steden over de hele wereld. Het museumrestaurant bevindt zich op de vijfde verdieping van NEMO en is bereikbaar via de traptreden vanaf de straat of via de lift in de hal.

Praktische informatie Fantastische Fietsen

Bezoekers kunnen bij het familiezomerprogramma Fantastische Fietsen samen deelnemen aan verschillende workshops. Fantastische Fietsen is van 5 juli t/m 1 september 2019 dagelijks van 11.00 – 17.00 uur geopend, gratis toegang met je NEMO entreekaartje. Meer informatie over Fantastische Fietsen is te vinden via: nemosciencemuseum.nl/fietsen.

