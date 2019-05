Gerestaureerde villa Hartenstein officieel geopend

De recent gerestaureerde villa Hartenstein is officieel geopend in bijzijn van Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland. Na een restauratie van bijna twee jaar is de oude grandeur van de buitenplaats uit 1860 in ere hersteld. “Het is een prachtig project en erg belangrijk. Des te meer omdat we aan de vooravond staan van een periode waarin we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat zoveel mensen zich hebben opgeofferd voor onze vrijheid”, aldus Josan Meijers. In juni 2017 startte de restauratie waar een uitgebreid historisch onderzoek aan vooraf ging. Zo werd op basis van een kleuronderzoek en pigmentanalyse de kleurstelling bepaald van voor de oorlog. Noodzakelijk groot onderhoud werd verricht om de villa voor de toekomst te preserveren. Als bekroning is de villa voorzien van zijn originele attiek. Op de bel-etage heeft restaurateur Karin Vink de juiste kleuren van de bijzondere muurschilderingen van de Arnhemse schilder Jurriën Hendriks uit de negentiende eeuw blootgelegd. Daarbij kwamen details tevoorschijn die onder oude verflagen verdwenen waren. De grote zaal op de bel-etage ademt ook weer de stijl van de buitenplaats uit de negentiende eeuw.

Het hele verhaal van villa Hartenstein

“We willen villa Hartenstein aan toekomstige generaties zelf het verhaal laten vertellen over hoe Oosterbeek eruit zag voor de Slag om Arnhem’’, aldus Sarah Heijse, directeur-bestuurder van het Airborne Museum Hartenstein. “Dit is het verhaal van de wreed verstoorde idylle, van de geallieerden die hier in september 1944 kwamen met als doel een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van een hevige strijd, waar ook de burgers zwaar onder leden, met vele doden en gewonden en algehele verwoesting tot gevolg. De restauratie had zonder de betrokkenheid en financiële steun van de provincie Gelderland, diverse fondsen, organisaties en particulieren niet gerealiseerd kunnen worden. Veel dank gaat uit naar al deze betrokken partijen.

Vernieuwing vaste presentatie en Airborne Experience

Op 28 oktober sluit het Airborne Museum Hartenstein tot maart 2020 de deuren voor een grootscheepse vernieuwing van de vaste presentatie op de eerste verdieping en de ondergrondse Airborne Experience. Heijse: “Voor de grote herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Nederland zal het museum volledig vernieuwd en toegankelijk zijn voor het grote publiek.”

Foto: Copyright © 2019 Airborne Museum.