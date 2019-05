Nederland wereldwijde koploper in zwemveiligheid

Het Nederlandse systeem van zwemonderwijs en het behalen van zwemdiploma’s zijn uniek in de wereld. Binnenkort worden de eerste Nederlandse Zwemdiploma’s A uitgereikt in China. Ying Shi, eigenaresse van meerdere zwemscholen in de Chinese hoofdstad Beijing, heeft een missie in haar land. Ze wil China zwemveiliger maken met de Nederlandse aanpak van zwemonderwijs. Uit cijfers van de World Health Organization (WHO) blijkt dat het risico om te verdrinken in Nederland laag is ten opzichte van andere landen in de wereld ondanks dat Nederland een waterrijk land is en voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Goed leren zwemmen is en blijft de beste remedie tegen verdrinking. De WHO heeft van 116 verschillende landen de incidentie voor verdrinkingen beschreven. Voor Nederland wordt een incidentie van 1.0 per 100.000 personen genoemd. Daarmee staat Nederland wereldwijd op een tweede plaats, na Engeland. Nederland kent een lange traditie van zwemles, waarbij kinderen en volwassenen worden voorbereid op de Nederlandse leefomgeving met veel water. De eerste zwemlessen werden in het midden van de 19e eeuw gegeven in Amsterdam. Inmiddels zijn we anderhalve eeuw verder en is er in ons land een uitgebreid netwerk van zwembaden, zijn er beroepsopleidingen die zorgen voor goed opgeleide zwemonderwijzers en zijn er gelicentieerde zwemlesaanbieders die kinderen en volwassenen leren zwemmen. Bij deze zwemlesaanbieders leer je de vaardigheden die zijn gekoppeld aan de Nationale Norm Zwemveiligheid, het Nationaal Zwemdiploma C. Dit alles is van groot belang om het doel ‘Heel Nederland zwemveilig’ te bereiken en gelukkig blijkt het aantal verdrinkingen in Nederland in de afgelopen twintig jaar verder af te nemen. De Chinese zwemschooleigenaresse Ying Shi verhuisde een aantal jaren geleden met haar gezin terug naar China na zo’n 15 jaar in Nederland te hebben gestudeerd en gewerkt. Haar jonge kinderen gingen op zwemles in China. Na een aantal maanden zwemles viel haar het verschil op tussen de vorderingen in zwemvaardigheid van haar kinderen ten opzichte van de vorderingen van kinderen van vrienden die in Nederland zwemles hadden. Zo werd haar missie geboren om de Nederlandse visie op zwemveiligheid en zwemles in China te introduceren. Ying Shi kwam met enkele zwemonderwijzers terug naar Nederland voor scholing en om een toets af te leggen, zodat er ook in China examinatoren voor het diplomazwemmen beschikbaar zijn. Nu verzorgt haar zwemschool, met de naam Haimei, zwemles in Beijing voor het Zwem-ABC. Verder reist ze regelmatig door China om presentaties te geven over de Nederlandse aanpak. Ze heeft ook interviews gegeven voor landelijke radio en tv in China. Provincie voor provincie wil ze de zwemveiligheid van de bijna 1,4 miljard inwoners van China vergroten en de Nationale Raad Zwemveiligheid ondersteunt haar bij haar missie. Klik hier voor informatie.