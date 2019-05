Slapen in een piramide met uitzicht over de Limburgse heuvels

Onlangs sliepen de eerste gasten in het topje van de piramide bovenop de Valkenburgse Cauberg. Extra speciaal, want de piramides hebben door hun specifieke ligging een hoge energetische waarde. Dit is naast het eigen heilzame bronwater en de unieke ligging op de top van de Cauberg, één van de bijzondere kenmerken van het precies 30 jaar geleden gebouwde Thermae 2000. Het wellnessresort is al vanaf 2017 bezig met de uitvoering van een vernieuwingsplan van in totaal 18 miljoen euro en in 2019 is het de beurt aan het hotel. Het vernieuwingsplan is gestart met nieuwe kleedruimtes, stoombaden en sauna’s. Medio vorig jaar werd de volledig vernieuwde Skincare vleugel opgeleverd. Ook de horeca-outlets hebben een pimp gekregen. Dit jaar is het de beurt aan de vernieuwing van het hotel, te starten met 2 Jacuzzisuites in de top van de piramide. Daarna volgen de 60 kamers, allen gesitueerd in de Cauberg voor een vernieuwde look. Bastiaan Klomp, kersverse directeur van het saunacomplex, is trots. “De suites zijn helemaal passend in de wellnessbeleving, met eigen infrarooddouche en jacuzzi. Het allermooiste van deze suites is natuurlijk het uitzicht, dat is echt adembenemend. We hebben gekozen voor Auping bedden. Goed slapen is tegenwoordig waardevoller dan ooit. We wilden dan ook een partner die hierin topkwaliteit kan leveren, dan zijn Auping bedden een logische keuze. Eind 2019 moeten alle 60 kamers vernieuwd zijn. En in 2020 komen er nog 40 kamers bij.”

Panoramagebouw met maximale wellnesservaring

Het hotel vernieuwen is niet het enige wat op de planning staat voor 2019, ook wordt er momenteel hard gebouwd aan een panoramagebouw, waarvan de verwachte opening dit najaar is. Hierin komt een panoramasauna, waar opgietingen tot wel 100 personen kunnen worden gegeven, rustruimten en een zonneterras. Daarnaast worden er twee whirlpools toegevoegd aan het saunagebied. Gasten willen even lekker kunnen uitrusten of slapen tijdens hun verblijf. Het gebouw wordt geplaatst op het gedeelte van de ligweide met een wijdste uitzicht over het Limburgse Heuvelland. “We verbouwen met ‘de winkel open’ en gastgenot staat bij ons op één. De planning is strategische gemaakt, waardoor de hinder van de werkzaamheden nihil is”, aldus Klomp.

Trichtergrubbegroeve en Limburgse Trots

Thermae 2000 focust zich in de toekomstplannen op haar onderscheidend vermogen. Los van het unieke water met het certificaat ‘Ursprünglich Rein’ en de architectuur van het gebouw, heeft Thermae 2000 de ligging op de Cauberg die niet te evenaren is. Klomp: ‘Onze Jacuzzisuites en straks ook panoramasauna belichten het uitzicht vanaf de Cauberg. We hebben nog meer verbindende zaken met Limburg in petto, waar de voorbereiding voor in volle gang is. Dit heeft alles te maken met de Trichtergrubbegroeve, welke onder de ligweide van Thermae 2000 ligt en waarvan Thermae 2000 vanaf begin 2019 de sleutel in handen heeft. Grotsauna’s in oorspronkelijke mergelgrotten, dat is het plan en dat wordt écht spectaculair. Details hoop ik snel te kunnen geven, we zitten momenteel in de onderzoeksfase qua mogelijkheden.” Burgemeester Jan Schrijen is verheugd over de vernieuwingen van het wellnessresort. “Mooi om te zien dat Thermae 2000 een kwaliteitsslag aan het maken is, hetgeen aansluit met waar wij in Valkenburg mee bezig zijn.” Klik hier voor informatie.