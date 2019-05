Circa 20 internationale influencers bezoeken Nationale parken Nederland

Het Nationale Parkenbureau start in samenwerking met NBTC Holland Marketing de campagne Holland National Parks: drie natuurgebieden met internationale potentie worden in het buitenland onder de aandacht gebracht. Doel is de toerist die op zoek is naar bijzondere natuurbelevenissen te inspireren en uiteindelijk te verleiden tot een bezoek aan een van de gebieden: Nationaal Park NLDelta, Waddenzee Werelderfgoed en Nationaal Park Hollandse Duinen.D e campagne start met een bezoek op 15, 16 en 17 mei van circa twintig influencers aan de drie genoemde gebieden. De site www.hollandnationalparks.com ondersteunt alle marketingactiviteiten de komende jaren.

Land van contrasten

In de genoemde parken ervaren de influencers zelf hoe uniek het verhaal van Nederlandse natuur is. Janneke van Montfort, manager Nationale Parken Bureau: ‘Op maar weinig plekken in de wereld is de natuur op korte afstand zo divers. Nergens is de interactie tussen water en land en tussen natuur en mens zo duidelijk aanwezig en inventief aangepakt als hier.’ De influencers bezoeken o.a het net geopende vogelobservarium Tij met een panoramisch uitzicht op het Haringvliet, ervaren hoe de duinen en stad in elkaar overgaan nabij Den Haag en gaan wadlopen. In de hele campagne staan bijzondere belevenissen centraal. Het eerste jaar worden Nationaal Park NLDelta, Waddenzee Werelderfgoed en Nationaal Park Hollandse Duinen onder de aandacht gebracht van Duitsers, Belgen, Italianen, Fransen en Spanjaarden. Janneke: ‘Deze drie gebieden wonnen in 2016 de prijs van Mooiste natuurgebied van Nederland en daarmee ook de deelname aan deze campagne. Vanaf volgend jaar kunnen ook andere Nationale Parken deelnemen aan de campagne.’ Jos Vranken, NBTC: ‘De campagne Holland National Parks past bij de opgave om de gewenste bezoekers beter te spreiden over ons land. Het onder de aandacht brengen van minder bekende toeristische plekken kan bijdragen aan de ontwikkeling en vitaliteit van regio’s die dat nodig hebben. Daarnaast verwachten we dat de campagne eraan bijdraagt dat Nederlanders zich meer bewust worden van de bijzondere natuur die ons land heeft.’

Samenwerking

De uitvoering van de campagne Holland National Parks valt onder verantwoordelijkheid van het Nationale Parken Bureau, dat nationale parken die een officiële status of een hogere kwaliteitsstandaard ambiëren, inspireert en helpt. Het bureau krijgt daarbij ondersteuning NBTC Holland Marketing, dat verantwoordelijk is voor de positionering, ontwikkeling en marketing van Nederland in binnen- en buitenland. NBTC coördineert de campagne en begeleidt parken bij het formuleren en activeren van hun merk, ontwikkelen van belevenissen en invullen van marketingvraagstukken.

Foto: Waddenzee werelderfgoed duinen noordsvaarder fotosbbjpg