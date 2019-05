Stop verhoging toeristenbelasting, investeer in gastvrijheid

Gemeenten leggen steeds vaker een hoge belasting op aan toeristen die komen overnachten. De opbrengst van gemeenten uit toeristenbelasting verdubbelde van 131 miljoen in 2009 naar 294 miljoen in 2019. Het gemiddelde tarief per overnachting steeg van 1,54 euro naar 2,70 euro. Deze verhogingen worden vaak gebruikt om simpelweg de kas van de gemeente te spekken. KHN-directeur Dirk Beljaarts vreest dat hiermee de gastvrijheid en aantrekkelijkheid van dorpen en steden in het geding komen. KHN start vandaag daarom een campagne waarin zij gemeenten oproept te stoppen met structurele belastingverhogingen en te kiezen voor gastvrijheid. Steeds meer gemeenten innen toeristenbelasting. Inmiddels heft 83 procent van de gemeenten toeristenbelasting (bron CBS). Deze belasting wordt geïnd bij bedrijven die overnachting aanbieden. In 2009 was dit percentage nog 72 procent. Toeristen betalen gemiddeld ook één euro per nacht meer aan gemeentelijke belastingen. Lag het gemiddelde tarief per overnachting in 2009 nog op 1,54 euro, in 2019 ligt dit op 2,70 euro (bron COELO). Deze stijgende tarieven zijn terug te zien in de opbrengsten van toeristenbelasting. De gezamenlijke inkomsten van gemeenten uit toeristenbelasting stegen van 131 miljoen in 2009 naar 294 miljoen in 2019.

Toeristenbelasting ongenadig hard gestegen

Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts leiden de snel stijgende tarieven van de toeristenbelasting tot veel onvrede in de toeristische sector. Het is volgens de brancheorganisatie daarom tijd voor een hervorming. “Deze vorm van belasting is ooit ingevoerd als een kleine bijdrage van de toerist aan de gemeente waar hij verbleef. Inmiddels lijkt de toeristenbelasting echter een snelle manier geworden voor gemeenten om de begroting te dichten. Dit is natuurlijk niet meer uit te leggen. Niet aan onze ondernemers maar zeker niet aan onze gasten. Het is dus hoog tijd dat er verandering komt”, aldus Beljaarts. “En helaas zien we onverklaarbare stijgingen bijna elk jaar weer in veel gemeenten voorbij komen. Zo werd het belastingtarief in Zaanstad vorig jaar plotseling verdubbeld. Gewoon om de begroting van de gemeente te spekken. In Almere presenteerden ze onlangs plannen om opeens een forse toeristenbelasting in te voeren om tekorten in de gemeentebegroting te dekken. En Amsterdam dreigt dit jaar wederom haar tarieven fors te verhogen. Terwijl zij nu al het hoogste belastingtarief kent in vergelijking met soortgelijke steden in Europa.”

Oproep KHN aan Nederlandse gemeenten: Investeer in gastvrijheid en betrek toeristische sector

KHN start vandaag een campagne waarin zij gemeenten oproept te stoppen met structurele belastingverhogingen en te kiezen voor gastvrijheid. In een brief aan de VNG pleit KHN ervoor dat de toeristische sector vooraf beter wordt betrokken bij de hoogte van de toeristenbelastingen en de bestedingen hiervan. Beljaarts: “De gastvrijheid en leefbaarheid moeten bij dit belastinginstrumentarium weer op één komen te staan. Dat er in sommige gemeenten een toeristenbelasting nodig is dat snappen we. Samen investeren wij in aantrekkelijke dorpen en steden met goede voorzieningen. Maar laten we de toeristenbelasting redelijk houden en voorkomen dat het een belasting op gastvrijheid wordt. Ook wil KHN dat de inning van toeristenbelasting eerlijker verloopt. Aanbieders van Airbnb ontduiken nu bijvoorbeeld massaal de belastingplicht. Als zij ook eerlijk mee gaan betalen kunnen de kosten voor iedereen aantrekkelijk worden gehouden. Tot slot wil KHN er voor zorgen dat de opbrengsten gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn: onze steden en dorpen mooi, schoon en overlastvrij houden.”