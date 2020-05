Bijna alle parken van Center Parcs weer open

Bijna alle Nederlandse parken van Center Parcs zijn weer open. Center Parcs De Huttenheugte in Drenthe, Het Heijderbos in Limburg, De Eemhof in Flevoland, Port Zélande in Zuid-Holland, De Kempervennen in Noord-Brabant en Limburgse Peel in Limburg openen dan de deuren. Gasten kunnen vanaf dan weer volop genieten van een onbezorgde tijd met elkaar, middenin de natuur en met de beleving die zij van Center Parcs gewend zijn. Onlangs kregen gasten van Het Meerdal in Limburg en Parc Sandur in Drenthe al een voorproefje. Deze parken gingen op woensdag 20 mei weer open en dat stemde positief: gasten reageerden enthousiast en genoten van een heerlijk verblijf in de vakantieparken, waar verschillende nieuwe activiteiten aan het programma zijn toegevoegd. Gasten van Het Meerdal en Parc Sandur waren ronduit positief over de heropening. “We zijn heel tevreden over de enorm positieve reacties van onze gasten. Zij hadden echt het gevoel dat ze op vakantie waren na negen weken aan huis gebonden te zijn geweest. Iedereen hield zich goed aan de richtlijnen. Dat zorgde ervoor dat onze gasten zich snel op hun gemak voelden en echt even samen konden zijn. Ook de ervaring in de Aqua Mundo was positief. Dankzij de aangepaste maatregelen konden bezoekers hier op een verantwoorde manier een frisse duik nemen met hun familie”, vertelt Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland. “We hebben er alle vertrouwen in dat we ook de gasten van onze andere parken in Nederland zo’n fijne vakantie zullen bezorgen. Tijdens het Pinksterweekend laten we gasten alvast rustig wennen aan de nieuwe regels en zorgen we er zo voor dat iedereen deze zomer veilig vakantie kan komen vieren.”

Veel boekingen voor zomervakantie

Vrijwel alle Nederlandse parken van Center Parcs zijn weer open. Begin juni opent ook het volledig vernieuwde Park Zandvoort. Center Parcs verwacht veel gasten in de zomervakantie. Giethoorn: “We hebben gemerkt dat veel mensen overwegen om dit jaar vakantie in eigen land te vieren. Zo zien we dat de boekingen voor de zomer gestaag op gang komen. Vorige week lag het aantal boekingen bijvoorbeeld al hoger dan in dezelfde week vorig jaar. Maar er is zeker nog plek beschikbaar.” Ook in Duitsland gaan de drie parken van Center Parcs weer open. In België en Frankrijk zijn de parken voorlopig nog gesloten.

Veilig genieten van een heerlijke vakantie

In alle Nederlandse parken van Center Parcs wordt op basis van de RIVM-richtlijnen gewerkt en worden de anderhalve meter afstand en andere maatregelen duidelijk onder de aandacht gebracht. Het personeel is getraind om te kunnen toezien op de veiligheid van gasten en waar nodig aanwijzingen te geven. Verder is er een volledig digitale check-in, zijn er op verschillende plaatsen desinfecteringmogelijkheden en zijn speciale looproutes aangebracht. De Aqua Mundo is ook open, met aangepaste maatregelen. Verder zijn veel andere activiteiten beschikbaar, zoals het Cycle Center en restaurants om maaltijden af te halen en te laten bezorgen. Per 1 juni gaan de restaurants beperkt weer open en kunnen de terrassen weer in gebruik worden genomen. Voor de gasten zijn verschillende activiteiten aan het aanbod toegevoegd, zoals Center Parcs TV in de cottage, entertainment bij de cottages en interactieve natuurwandelingen voor het gezin. Deze zomer ontvangen gasten bovendien gratis Premium WiFi in hun cottage. Om zeker te zijn dat in de parken alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de juiste manier zijn toegepast, laat Center Parcs haar maatregelen als eerste in Nederland onafhankelijk toetsen door certificatie-instelling Kiwa.