Drievliet weer geopend

Familiepark Drievliet in Den Haag opent op 2e pinksterdag, maandag 1 juni, weer de poorten voor het publiek. De afgelopen tijd is hard gewerkt om het park coronaproof te maken voor haar bezoekers en medewerkers. Zo zijn aanpassingen gemaakt aan diverse wachtrijen van attracties en kunnen de attracties alleen nog zo gebruikt worden dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt. Daarnaast zijn ook de restaurants, terrassen en kiosken ingericht op deze afstand en worden de hygiënemaatregelen aangescherpt. Drievliet zal verder haar protocollen en de richtlijnen van het RIVM strikt naleven en heeft dit afgestemd met de veiligheidsregio.

Toegangskaarten zullen uitsluitend online verkrijgbaar zijn per vooraf aangegeven dag. Ook seizoenpashouders dienen vooraf een dag te reserveren. Drievliet zal daarbij een maximum aanhouden van 50% van haar capaciteit. In het begin zal dit nog veel lager liggen. Klik hier voor informatie.