Het seizoen 2022 zit er weer bijna op. Tijd om de balans op te maken en naar de toekomst te kijken. In mijn perceptie moet je tegenwoordig gaan voor topkwaliteit of klein onderhoud. Alle projecten in het midden zetten geen ‘echte zoden aan de dijk’. Mijn gedachte is niet nieuw, in veel industrieën werk men al met de blockbuster strategie. Een simpele strategie die je vertelt dat je beter één grote investering in een topproduct kan doen, dan een paar kleine…

De voorbeelden in het boek Blockbusters van Anita Elbers bewijzen het: In de colleges van de Nederlandse Harvard-professor Anita Elberse kan zomaar voetbaltrainer Alex Ferguson langskomen. Of de manager van Lady Gaga. Of Jay Z, rapper, muziekproducent en platenlabeleigenaar. De beroemdheden komen graag persoonlijk vertellen hoe je winnende teams bouwt en strategieën ontwikkelt om succes te hebben. Haar casestudy’s over de prestaties van basketballer LeBron James, de Metropolitan Opera, een exclusieve nachtclub in New York en de uitgeverswereld vormen de basis van haar internationale bestseller Blockbusters. Elberse kreeg voor haar onderzoek exclusieve toegang tot enkele van de grootste entertainmentmerken ter wereld, en in Blockbusters legt ze uit hoe in de entertainmentindustrie hits worden gemaakt – en wat wij daarvan kunnen leren: ‘Iedereen kan leren van de entertainmentindustrie. Wie keuzes durft te maken, is het succesvolst.’ ‘De status van Harvard-professor Anita Elberse is binnen haar vakgebied bijna te vergelijken met de status van de artiesten die zij onderzoekt. Beide buitengewoon indrukwekkend!’

U denkt nu waarschijnlijk ‘dat is niet van toepassing op mijn bedrijf’. Echter een mooi voorbeeld is de Efteling. In hun investeringen kiezen ze voor 1 tot 2 seizoenen voor kleine investeringen (een nieuw sprookje of een pop-upshow) en daarna weer een grote investering. Tot 2024 investeren ze maar liefst 75 miljoen euro in een nieuw hotel en een nieuw spookslot (en themagebied). Kortom twee Blockbusters.

Ik preek niet voor dergelijke grote investeringen in uw bedrijf maar kies wel voor een blockbuster binnen uw budget. Maak een gewaagde of goed uitgevoerde investering die u de maximale zekerheid geeft in onderscheidend vermogen. Mocht u meer willen weten over wat u van de attarctieparken- en entertainmentindustrie kan leren. Op de Recreatie Vakbeurs geef ik hierover een key-note.

En een tip lees het boek van Elbers, het zijn mooie verhalen met goede bedrijfskundige inzichten.