Revitalisatie Bospark Ede in volle gang

In juli 2021 is TopParken begonnen met de revitalisatie van Bospark Ede. Sindsdien is de uitstraling van het vakantiepark vernieuwd, de infrastructuur opnieuw aangelegd en zijn er diverse duurzame vakantiewoningen gebouwd. Binnen de revitalisatie staat kwalitatieve doorontwikkeling centraal en wordt rekening gehouden met de Veluwse, bosrijke omgeving. Vernieuwing Bospark Ede

Er is meer ruimte voor groen en natuurlijke aspecten. Zo wordt er een zogenoemd ‘groen kavelpaspoort’ gehanteerd, als uitgangspunt bij de aanleg en het onderhoud van nieuwe kavels. Hierdoor passen de aangelegde tuinen binnen de gewenste parkontwikkeling en worden de kwaliteit en uitstraling van het vakantiepark in de toekomst gewaarborgd.



Vitale Vakantieparken

Binnen het programma ‘Vitale Vakantieparken’ werkt de organisatie nauw samen met gemeente Ede. De uitstraling van Bospark Ede is vernieuwd en er is streng opgetreden tegen de onderverhuur- en permanente bewoning van vakantiewoningen.



Chadli Hachani, Marketing en Formule Manager bij TopParken, over de samenwerking: ‘Het doel van de samenwerking is het aanbieden van kwalitatief goede vakantieparken, waar recreanten graag verblijven. Dit door ons te focussen op een optimale gastbeleving’. Hij vervolgt: ‘De gezamenlijke wens is om van de Veluwe, de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland te maken. Dit in het belang van de recreatiesector, maar ook zeker voor andere sectoren in de regio.’

