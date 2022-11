Horecava: de grootste horecavakbeurs van Nederland keert in januari terug

Kwaliteit en innovatie tijdens de one-stop shop voor de horecabranche

Na twee zware jaren voor de horecabranche, waarin de grootste horecabeurs van Nederland niet in fysieke vorm kon doorgaan, zal begin 2023 Horecava als vanouds plaatsvinden in RAI Amsterdam. Van 9 tot en met 12 januari komen vakmensen uit de horeca wederom samen op de beurs. Sinds januari 2020 heeft de grootste horecabeurs van Nederland niet meer in fysieke vorm plaatsgevonden. Dat maakt de terugkeer van Horecava extra feestelijk. Tijdens de komende editie staan drie thema’s centraal: duurzaamheid, personeel en innovatie. De afgelopen jaren heeft de organisatie niet stilgezeten. Want de dynamische horecabranche heeft, naast de beursdagen, behoefte aan een plek waar zij 365 dagen per jaar gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Horecava heeft een succesvol online platform ontwikkeld waar vraag en aanbod samenkomen en actueel nieuws wordt gedeeld. Zowel horecabedrijven als belangenorganisaties weten elkaar daar inmiddels te vinden.

Horecava 2023: thema’s

Horecava is meer dan een netwerkevenement. De organisatie heeft gemerkt dat duurzaamheid, personeel en innovatie op dit moment van groot belang zijn voor de horecabranche. Dit zijn dan ook de drie belangrijkste thema’s waarop de focus ligt tijdens de beurs. Horecaondernemers zijn op zoek naar concrete oplossingen en inspiratie om invulling te geven aan de uitdagingen van deze tijd. Op de beurs vinden zij partijen die hen direct kunnen helpen met handige tips en praktische oplossingen. Van het werven van personeel tot circulair ondernemen en innovaties in de horecabranche.

Daarnaast vinden op Horecava 2023 uiteraard allerlei (culinaire) activiteiten plaats: wedstrijden met (sterren)chefs, lezingen van nationale- en internationale sprekers, presentaties, demonstraties en workshops. Het diverse aanbod aan exposanten maakt Horecava een echte ‘one-stop-shop’. Op het online platform van Horecava wordt het hele jaar door informatie gedeeld waar de horecabranche écht behoefte aan heeft. Zowel bedrijven als belangenorganisaties komen hier samen om informatie uit te wisselen en verhalen te delen. Van het platform wordt succesvol gebruikgemaakt, ook door organisaties die pas zijn ontstaan na de laatste fysieke Horecava.

Kwalitatief bezoek

Op de grootste horecabeurs van Nederland zijn vakmensen uit de horecabranche welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes. Om de kwaliteit van de bezoekers hoog te houden, is het uitnodigingsbeleid aangepast. Horecava is bedoeld voor (eind)beslissers, ondernemers en professionals uit de foodservice branche. Bedrijven die al bekend waren bij Horecava en (nog steeds) binnen de doelgroep vallen, hebben een uitnodiging van de organisatie ontvangen. Uiteraard zijn ook nieuwe horecabedrijven van harte welkom om de beurs te bezoeken. Op de website kunnen zij zich registreren en een gratis code aanvragen. Na een check door de organisatie ontvangen ook deze bedrijven een uitnodiging voor een bezoek aan de leukste en lekkerste beurs van Nederland. Hiermee zorgt de organisatie ervoor dat Horecava 2023 een beurs wordt met kwalitatief bezoek.

Over Horecava

Horecava is al 65 jaar de horecabeurs voor vakmensen in de wereld van eten, drinken en buitenshuis slapen. De grootste vakbeurs voor de horeca in Nederland trekt elke editie tienduizenden bezoekers. Zij zijn op zoek naar inspiratie, willen netwerken en hebben echt hart voor hun vak. Horecava is de start van het nieuwe horecajaar. Op de beurs staan exposanten ingedeeld in de volgende categorieën: food & wine, fast casual, koude dranken, warme dranken, bakkerij & patisserie, interieur & design, grootkeuken & apparatuur en tech & dienstverlening. Ook is er speciale aandacht voor personeel, start-ups en innovatie. Daarnaast ontdekken bezoekers tijdens Horecava alle nieuwe en beste innovaties en de meest praktische oplossingen.