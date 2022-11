Succesvolle Recreatie Vakbeurs met bezoekersrecord

De twintigste editie van Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg is vorige week zeer succesvol verlopen, zo meldt beursorganisator Easyfairs. In totaal 8.026 bezoekers kwamen op deze jubileumeditie af en dat betekende een bezoekersrecord voor Recreatie Vakbeurs, want niet eerder in het 20-jarig bestaan werd de achtduizendbezoekersgrens gepasseerd. “Het waren drie fantastische dagen. De beurs is al jaren groeiende in kwantiteit, kwaliteit, beleving en inspiratie. Tijdens deze editie viel alles op z’n plek. Met een groot compliment aan onze exposanten en samenwerkingspartners”, zegt Jeffry Plaggenmarsch namens Easyfairs.

Tijdens deze jubileumeditie van Recreatie Vakbeurs presenteerden zich ook een recordaantal exposanten. Plaggenmarsch: “We mochten meer dan 300 exposanten verwelkomen, waarbij de beurs voor het eerst in zijn bestaan verspreid was over alle acht hallen in Evenementenhal Hardenberg. Bovendien was de beursvloer in zijn geheel een genot om naar te kijken. Van compleet ingerichte stijlkamers, speeltuinen, zwembaden en verblijfsaccommodaties als tiny houses, chalets en safaritenten tot aan recreatietechniek, horeca, mobiliteit, entertainment & games en ICT & softwareoplossingen. Alle facetten uit de recreatiesector waren vertegenwoordigd, waardoor we ruim achtduizend professionals uit de sector van a tot z konden inspireren voor het nieuwe seizoen.”

Deze succesvolle editie van Recreatie Vakbeurs heeft er ook toe geleid dat al tijdens de beurs meer dan de helft van de exposanten zich direct ingeschreven heeft voor de volgende editie van Recreatie Vakbeurs op 14, 15 en 16 november 2023. “Daarbij lopen er ook nog tal van opties. Bovendien hebben diverse bezoekers zich bij ons gemeld als toekomstige exposant. Verder zagen we dat de aantrekkingskracht van de beurs niet alleen vanuit Nederland toeneemt, maar dat ook het internationaal bezoek toeneemt uit landen als Duitsland, België en Luxemburg”, aldus Plaggenmarsch.

Een nieuw initiatief op Recreatie Vakbeurs was onder andere de centralisatie van het segment horeca op de beurs. Hiervoor was de achtste beurshal ingericht en dat smaakte volgens de aanwezige exposanten naar meer. “Het waren drie super gave dagen. Wij hebben ontzettend veel recreatieondernemers mogen spreken over ons speciaalbier assortiment. Er is veel geproefd, gelachen en veel handel gedaan. Wij zijn volgend jaar zeker weer van de partij”, liet exposant Hert Bier weten.

De volgende editie van Recreatie Vakbeurs is op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 november 2023 in Evenementenhal Hardenberg. De beurs is op deze dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.