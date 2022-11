Dierenpark Wildlands na miljoenenverliezen weer winstgevend

Dierenpark Wildlands in Emmen heeft vorig jaar een winst geboekt van €1,3 mln. Dat melden de regionale omroepen RTV Noord en RTV Drenthe, die de jaarrekening over 2021 hebben ingezien. Het dierenpark trok vorig jaar 516.000 bezoekers. De gemeente Emmen is sinds enkele jaren eigenaar van het dierenpark.

Dat Wildlands zwarte cijfers schreef is opmerkelijk omdat het dierenpark ook vorig jaar last had van de coronapandemie. Het park had voor het laatst in 2016 zwarte cijfers geschreven. De jaren 2017 tot en met 2020 waren verlieslatend.

Volgens directeur Erik Van Engelen zijn er drie redenen waardoor de jaarcijfers toch meevallen. Zo kende Wildlands in 2021 een goede zomer, waarin elke dag het maximum aantal van vijfduizend bezoekers in het park mocht worden verwelkomd.

Verder heeft de organisatie de kosten goed onder controle gehouden en was er overheidssteun in verband met de coronapandemie. Die steun liep in de miljoenen. ‘Zo zijn we in een heel lastig jaar financieel heel goed uitgekomen’, aldus Van Engelen. Ook de resultaten over 2022 zien er volgens hem tot dusver goed uit, ondanks een sluiting tijdens de eerste drie weken van januari in verband met de coronalockdown.

Wildlands heeft de afgelopen jaren ook de nodige steun gehad van de gemeente Emmen. De Drentse gemeente is sinds 2019 volledig aandeelhouder en nam miljoenenleningen over. Uit de jaarrekening van 2021 blijkt dat Wildlands op 31 december 2021 nog ruim €69 mln schuld had bij de gemeente. De gemeente verleende Wildlands tot juli dit jaar bovendien uitstel van betalingsverplichtingen, zoals huur en gemeentelijke heffingen.

In januari presenteert Wildlands een tienjarenvisie, met daarin de plannen voor de komende jaren. Daarin zal ook uitvoerige aandacht zijn voor belangrijke uitdagingen als de krapte op de arbeidsmarkt en het energievraagstuk.

Bron: FD