Themapark FloriWorld in Aalsmeer sluit na twee jaar de deuren

Themapark FloriWorld in Aalsmeer sluit twee jaar na opening alweer de deuren. Het park had een grootschalige attractie van de Nederlandse bloemensector moeten worden, maar trok te weinig bezoekers. Door de pandemie kwamen de buitenlandse toeristen niet.

‘We rekenden op honderdduizenden bezoekers per jaar, het werden er duizenden’, zegt ontwikkelaar Bert Kranendonk van de Dutch Experience Group. ‘Een enorme teleurstelling en een strop voor de aandeelhouders.’

FloriWorld verstuurde vorige week een bericht dat het themapark met onmiddellijke ingang gesloten is voor bezoekers. De exploitant en de aandeelhouders zien geen toekomst meer in het publieksproject. De geplande zakelijke evenementen zullen waarschijnlijk nog even doorgang vinden. De directie heeft externe experts gevraagd scenario’s voor de toekomst uit te werken.

Als visitekaartje van de Nederlandse sierteeltsector moest het park jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar Aalsmeer gaan trekken. Daar hadden de aandeelhouders wel bijna €30 mln voor over. Bij de start zeiden zij te mikken op een omzet van €10 mln per jaar. Het bedrijfsplan bij de start in 2020 was gebaseerd op 350.000 (buitenlandse) bezoekers en 50.000 zakelijke bezoekers.

Het overdekte themapark, gelegen op het terrein van bloemenveiling FloraHolland, heeft een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter en een parkeerterrein voor honderden auto’s. Het biedt naast een belevingscentrum ook ruimte voor kleine evenementen en vergaderingen, en aan Bloemenbureau Holland. Het complex heeft de vorm van een tulp en huisvest veel digitale attracties. Er zijn vooral veel decors waar bezoekers foto’s kunnen nemen om die te posten op sociale media.

Bedenker en exploitant Kranendonk van de Dutch Experience Group is ook bouwer van themaparken als Heineken Experience in Amsterdam. In juli 2020 heeft Karin Bloemen het park feestelijk geopend. Een paar maanden later moest FloriWorld voor de eerste keer dicht vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland. In augustus 2021 ging het park weer open, maar ook dat was van korte duur. Sinds maart dit jaar was het themapark zonder onderbreking open.

Het park wilde meeliften op de populariteit van de Keukenhof, die elk voorjaar meer dan een miljoen bezoekers naar het tentoonstellingsterrein in Lisse weet te trekken. Maar de ramingen bleken veel te optimistisch voor een themapark in Aalsmeer. De prijs van een toegangskaartje werd nog wel verlaagd maar ook dat leidde niet tot een toestroom van bezoekers.

‘Dat we nu moeten sluiten komt voor 99% door externe omstandigheden’, zegt ontwikkelaar Kranendonk. ‘De hele markt voor themaparken is onrustig. Het consumentenvertrouwen is historisch laag.’

