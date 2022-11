Verplichte Bibob-toets voor vakantieparken niet waarschijnlijk

De overheid is niet van plan strengere wettelijke maatregelen te nemen tegen de vermenging van onder- en bovenwereld en witwassen op vakantieparken. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vindt het ‘niet nodig’ om standaard onderzoek te doen naar de antecedenten van investeerders in vakantievastgoed, mede omdat dit een te grote inbreuk vormt op ‘de persoonlijke levenssfeer’.

Afgelopen zomer bleek uit onderzoek van het FD dat investeringen in recreatief vastgoed tijdens de pandemie zijn geëxplodeerd, tot circa €1,6 mrd in de afgelopen twee jaar. Aan de transacties zit een negatieve smaak, omdat de financieringsmethode schimmiger lijkt te worden. Mede doordat banken een stop zetten op hypotheken voor recreatief vastgoed, nemen particulieren steeds vaker die plek in. De toename van zulke onderhandse leningen wordt door experts als een groot witwasrisico beschouwd.

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (Riec) concludeerde eerder dit jaar in een rapportage dat sprake is van verregaande vermenging van onder- en bovenwereld in de vakantieparksector. Dat geldt niet alleen voor het kopen van huisjes via bijvoorbeeld cashbetalingen, maar ook voor investeringen in hele parken. Daarbij worden de eigendomsverhoudingen soms bewust vaag gehouden, via lastig te controleren verkoopconstructies.

Dat minister De Jonge zich uitspreekt tegen een standaard gebruik van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is opmerkelijk, omdat Riec-voorzitter en burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch deze week nog in een interview met het FD juist openlijk pleitte voor een steviger integriteitstoets bij vakantievastgoed.

Naast een verbod op onderhandse leningen is Marcouch voorstander van een verplichte exploitatievergunning voor vakantieparken. Om die te krijgen moet standaard een Bibob-toets zijn uitgevoerd door de gemeente, net zoals voor een café. Marcouch: ‘Wat maakt een vakantiepark anders dan een horecazaak of feestzaal? Het zijn allemaal kwetsbare plekken die geïnfecteerd kunnen raken door criminaliteit.’

Hoewel De Jonge het belang van een integriteitsonderzoek ‘in risicovolle branches’ erkent, acht hij een verplichte toets ‘niet proportioneel’. De CDA’er legt de bal nu bij de gemeenten, die ‘het beste een risicoschatting maken van de in hun omgeving benodigde aanpak’.

Meerdere gemeentes doen dat al. Zo werd in het Brabantse Zundert de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd in de nasleep van de problemen rond het ‘criminele broeinest’ Fort Oranje. In Valkenburg aan de Geul kreeg de bekende ondernemer en tv-ster Peter Gillis recent geen vergunning, omdat volgens de burgemeester ‘een aantal zaken niet deugt’.

Bron: FD