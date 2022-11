Recreatie Vakbeurs: de 20ste editie barst uit zijn voegen

Het is zover! Op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 november 2022 vindt de 20ste editie van Recreatie Vakbeurs plaats in Evenementenhal Hardenberg. In de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om een geweldige editie neer te zetten. Marketeer van Recreatie Vakbeurs, Rozemarijn Spieard, neemt jullie nog even mee in de voorbereidingen.

Op het moment van schrijven zitten we vier dagen voor de beurs. Dit is de tweede keer dat wij de beurs als team mogen organiseren en de beurskriebels groeien met de dag. Deze week zetten wij de laatste puntjes op de ‘i’. Gisteren kwamen exposanten als Speelmaatje, Replay, YALA, Outstanding, Haaks Campers en De Bergjes hun stand opbouwen. Vrachtwagens, zware heftrucks, diepladers, chalets en Tiny Houses, alles kwam voorbij!

Het blijft verbazingwekkend om te zien hoe snel de hallen van de Evenementenhal omgetoverd kunnen worden. Begin deze week waren de hallen nog leeg, nu staan de eerste stands al opgebouwd en hangt er al een echte ‘recreatie sfeer’. Ook goed om te zien hoe de beurs leeft bij de exposanten van de beurs. Exposanten delen volop hun deelname en standnummers op social media!

Recreatie Vakbeurs is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een totaalvakbeurs voor recreatieondernemingen zoals campings, vakantieparken, dagrecreatie – en attractieparken, brancheorganisaties, onderwijs – en overheidsinstellingen en zwembaden. De bezoeker vindt hier een compleet aanbod uit 15 verschillende segmenten, zoals ICT en software, bijzonder overnachten en meer.

Vergeet niet om een kijkje te nemen bij ons nieuwe horeca segment in hal 8: een compleet ingerichte hal met alleen maar horeca gerelateerde exposanten! Tijdens Recreatie Vakbeurs 2021 hebben de bezoekers zich duidelijk uitgesproken over hun wens om meer horeca-exposanten te zien op de beurs. Namen als Délifrance Nederland, Donna Italia Nederland, Lokettaria en O’Donnell Moonshine zijn van de partij. Wij zijn erg trots op dit nieuwe segment!



Tijdens Recreatie Vakbeurs worden er verschillende side-events georganiseerd door de partners van de beurs, zoals de workshop ‘Zet je regio op de kaart’ van NRIT Media. Tijdens deze workshop worden er actuele trends, ontwikkelingen en uitdagingen behandeld. Met 6 topsprekers uit de recreatiebranche, een lunch en toegangsbewijs voor Recreatie Vakbeurs. Door de samenwerking met ons is een deelname aan de workshop gratis. Er is slechts plaats voor 100 deelnemers, dus wees er nog snel bij!

Bestel je gratis tickets

We kijken vol optimisme en verwachting uit naar onze jubileumeditie. Registreer je gratis tickets voor de beurs. Met 8 volle beurshallen en meer dan 300 deelnemers is een bezoek aan de 20ste editie zeker de moeite waard!

www.recreatie-vakbeurs.nl