Recordaantal toeristen in Nederland

Nederlandse hotels, campings en bungalowparken hebben in het derde kwartaal van dit jaar het recordaantal van 14,6 miljoen gasten ontvangen. Dat is een stijging van 15% in een jaar tijd, en ook 4% meer dan in het pre-coronajaar 2019.

De stijging wordt veroorzaakt door een verdubbeling van het aantal buitenlandse gasten, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het derde kwartaal van dit jaar waren dat er 5,4 miljoen ofwel 37% van het totaal. In 2021 waren er 12,7 miljoen gasten, waarvan 2,7 miljoen (21%) uit het buitenland. Het aantal Nederlandse toeristen daalde van 10 naar 9,2 miljoen, maar ligt wel hoger dan in 2020 en 2019.

De toeristen boekten in het derde kwartaal in totaal 49,7 miljoen overnachtingen, dat is een stijging van 7% in een jaar tijd.

Traditiegetrouw komen de meeste gasten uit Duitsland (2,2 miljoen). Grootste groeier was echter het Verenigd Koninkrijk, met een groei van 675%. Amsterdamse hotels profiteerden het meest van de toename van het aantal buitenlandse gasten (+130% naar 1,6 miljoen). Toch is het niveau van het derde kwartaal van 2019 (2 mln) nog altijd niet bereikt.

Binnen Nederland zijn Overijssel, Gelderland en Zeeland achterblijvers. Waar het aantal gasten elders steeg, daalde het in deze drie provincies. Dat heeft te maken met het feit dat daar over het algemeen Nederlandse gasten verblijven, aldus het CBS. Noord-Holland gaat aan kop met 57% meer toeristen.

Bron: FD