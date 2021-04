Blogs4Travel lanceert de podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd

Voor de sector toerisme, recreatie en vrije tijd is er nu een podcast beschikbaar, waarin vooraanstaande personen uit de branche worden geïnterviewd. De podcast is een initiatief van Richard Otten, bekend van o.a. TeamAnimation, Glamping.nl en Blogs4Travel. De eerste vier afleveringen zijn inmiddels opgenomen en gepubliceerd.

In de podcast wil Richard Otten verschillende thema’s binnen de toerisme branche belichten en in gesprek gaan met vooraanstaande personen binnen de branche. Otten: “Kennisdeling is voor mij een belangrijk onderdeel van het werk binnen toerisme en recreatie. Door ervaringen uit te wisselen, komen we tot nieuwe inzichten en ideeën die de branche verder vooruit helpen. Zowel tijdens als na de lastige periode waarin onze branche nu zit”.

Inmiddels zijn er vier afleveringen opgenomen en gepubliceerd waarin Otten in gesprek gaat met onder andere:

Rutger van de Maat – Eigenaar Supertrips / Camping Molke

Ivo van der Vlis – Eigenaar Yala Canvas Lodges

Goof Lukken – Senior Lecturer Theme Parcs en Attractions aan de BUAS in Breda

Danny Paerl – Bungalowpark Hoenderloo / Glamp Outdoor Camp

De komende twee weken zullen nog afleveringen volgen met o.a.

Wouter van der Meer – Parkmanager de Zandstuve

Alessandro van de Loo – Eigenaar Vacanze Col Cuore Resorts

Duidelijke behoefte

De podcast afleveringen die nu online staan worden goed gevonden. Ze zijn inmiddels meer dan 200 keer gedownload en ook via Linkedin is er veel interactie op de posts. Walter Jonker, hoofdredacteur van Pretwerk.nl steunt het initiatief van Richard Otten en daarom zal de podcast ook via zijn platform te luisteren zijn. Jonker: “Eindelijk een podcast voor toerisme, recreatie en vrije tijd! Er was duidelijk behoefte aan dit nieuwe medium, waarin je meer de diepte in kan met specifieke gasten. We zijn ontzettend blij met het initiatief van Richard en verspreiden de podcast graag verder binnen onze branche”.

De podcast is mede mogelijk gemaakt door Blogs4Travel, het contentmarketingbureau en online publishing platform voor de reisbranche en bedoeld om inzichten te geven in hoe andere organisaties werken, hoe ze perspectief houden in deze tijd en hoe hun verhaal de luisteraar kan helpen om klaar te zijn voor de toekomst.

Luister nu direct

De podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd is inmiddels te beluisteren op alle gebruikelijke podcast-kanalen, zoals Spotify, iTunes, Apple podcast, Soundcloud en Stitcher:

De eerste vier afleveringen staan inmiddels online. Om de week volgt op donderdag een nieuwe aflevering. Er is nog ruimte in de planning voor komende weken om deel te nemen aan de podcast. Lijkt het je leuk om een keer geïnterviewd te worden of ken jij iemand die een interessant verhaal heeft? Mail dan met richard via richard@blogs4travel.nl

Foto: Soundtrap on Unsplash