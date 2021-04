Dit voorjaar driekwart meer boekingen dan in pre-corona tijden

De Nederlandse vakantieganger laat zich niet uit het veld slaan door de coronamaatregelen en gaat massaal op zoek naar een huurcamper voor zijn kampeervakantie. De behoefte om er even tussenuit te gaan is groter dan ooit en dat is terug te zien in het aantal boekingen bij Camptoo, het grootste deelplatform voor campers en caravans van Nederland.

Vooral in het voorjaar zijn de vakantievoertuigen niet aan te slepen. In de maanden april en mei van dit jaar is het aantal mensen dat in een camper of caravan op pad gaat 76 procent groter dan in het ‘normale’ jaar 2019, na een vrije val in 2020. En dat getal wordt volgens oprichter van het deelplatform Martijn Peeters alleen maar groter. ‘Zoals het er nu naar uitziet gaan ruim 4.500 kampeerders in die twee maanden in een camper of caravan op reis. Maar de verwachting is dat daar nog heel veel boekingen bijkomen, zeker als het weer aangenamer wordt.’

Want dat de coronavakantieganger zijn reis last-minute boekt, dat staat als een paal boven water. ‘De huurder kijkt op korte termijn wat zijn opties zijn. Worden er opnieuw geen versoepelingen afgekondigd, dan zien we direct een nieuwe piek in de camperverhuur ontstaan’, aldus Peeters. ‘Begrijpelijk, want bij kamperen staan vrijheid en flexibiliteit centraal. Je bepaalt zelf waar je naartoe gaat, wanneer je maar wilt.’

Weinig verrassend is het feit dat de meeste Nederlanders hun vakantiedagen in eigen land besteden. Meer dan 90 procent van de mensen die tijdens het boeken van een camper of caravan een reisbestemming opgaf, gaat in Nederland op vakantie. Vooral de zuidelijke provincies Zeeland en Limburg zijn enorm in trek.

Het jaar van de camper

Door de beperkende reismaatregelen ziet Peeters een nieuwe groep kampeerders die geen enkele ervaring heeft met het besturen van een camper. ‘Voor hen is deze periode een uitgelezen kans om het eindelijk eens uit te proberen. Omdat zo’n huis op wielen flink wennen is, geven we nieuwe huurders op ons YouTube-kanaal tips en tricks over de werking van een camper, en op onze blog staat een groot aantal toffe reizen ter inspiratie.’

Volgens Peeters, die het afgelopen jaar een camper als kantoor gebruikte, komen er met regelmaat bijzondere, inspirerende verhalen voorbij. ‘We zien dat jonge huurders met een camper hun oma willen opzoeken die aan de andere kant van het land in quarantaine zit, of mensen die hun vijftigste verjaardag willen vieren in een feestelijke caravan. Je ziet ineens alle leeftijden en achtergronden voorbijkomen.’

‘Dit is echt hét jaar van de camper’, besluit Peeters. ‘Kamperen was al ontzettend populair, maar door de pandemie wordt die groep steeds groter. We hebben met z’n allen de behoefte aan vrijheid, willen erop uittrekken in plaats van thuiszitten. En doordat meer eigenaren dan ooit hun camper via Camptoo verhuren is dat mogelijk voor steeds meer mensen. Het is echt ongelofelijk tof dat we zoveel mensen daar nu bij kunnen helpen.’