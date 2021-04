Wat speelt zich af achter gesloten museumdeuren?

Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat het Airborne Museum voor het eerst de deuren sloot vanwege COVID-19. Anno april 2021 is het museum opnieuw voor een lange tijd gesloten. Het museum kan dus geen bezoekers ontvangen, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt. Met het oog op de toekomst.

Uit onderzoek van brand consultant Hendrik Beerda1 is namelijk gebleken dat er niet eerder zoveel enthousiasme voor museum en theater is geweest. Tussen de eerste en tweede lockdown voelden cultuurbezoekers zich zeer veilig binnen de museum- en theatermuren. Dit is beloond met een gemiddeld rapportcijfer van maar liefst 8,5.

De collectie

De medewerkers van het Airborne Museum zijn dag in dag uit bezig de geschiedenis van Operatie Market Garden en – in het bijzonder – de Slag om Arnhem in leven te houden. Ze beheren, conserveren en bestuderen een collectie die meer dan 25.000 unieke historische stukken telt. Achter al deze historische stukken verschuilen zich de meest bijzondere verhalen met echte mensen in de hoofdrol. Het tot in detail reconstrueren van deze verhalen versterkt de rol van het museum als kenniscentrum en is van enorme waarde voor nabestaanden.

Bericht van de directie

“We missen de bezoeker enorm”, zegt directeur Ronnie Weijers. “Het mooie van werken in een museum is dat je mensen plezier geeft, een fijne dag bezorgt. Dat je de bezoeker ziet genieten van het werk dat je hebt gedaan. Dat gevoel missen we echt.”

“Maar een museum doet natuurlijk nog veel meer, en we hoeven gelukkig niet stil te zitten. We kunnen allerlei processen en procedures verbeteren en vastleggen, we maken plannen voor de toekomst. En natuurlijk gaan de belangrijke taken die een museum ook heeft, door: onderzoek doen naar en het beschrijven van de collectie. Daar kunnen we nu veel tijd in steken en zorgvuldig werk verrichten.”

Airborne Experience wint Muse Design Award

De vernieuwde Airborne Experience heeft een gouden Muse Design Award gewonnen in de categorie Interior Design. Meer dan 42.000 partijen uit 102 landen hebben zich aangemeld voor de internationale en prestigieuze designprijs. De expositie is gemaakt en aangemeld door Tinker Imagineers.

De geschiedenis komt tot leven in de Airborne Experience. In realistische reconstructies loop je door de opeenvolgende hoofdstukken van de Slag om Arnhem. Levensgrote filmfragmenten en geluid omringen de ervaring volledig. Na de vlucht met de glider kom je aan op de landingsterreinen en sta je ineens tussen de felle gevechten in de Arnhemse straten van de jaren ’40 om de Rijnbrug in handen te krijgen.

Lees meer over de Muse Design Awards.

De Connectie: onze collectie, hun verhaal

In deze bijzondere tijd zijn vele van ons op een creatieve manier op zoek naar een connectie – zo ook het museum. In de nieuwe tentoonstelling ‘De Connectie’ heeft niet het Airborne Museum, maar een aantal gastconservatoren gekozen welke objecten tentoongesteld worden. Onder deze gastconservatoren bevinden zich o.a. burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch, staatssecretaris Barbara Visser en brigadegeneraal en commandant van 11 Luchtmobiele Brigade Ron Smits. ‘De Connectie’ vertelt je welke connectie de gastconservatoren met de objecten ervaren en hoe deze zich tot de slag van Arnhem verhouden.

‘De Connectie’ is vanzelfsprekend voor iedereen in het museum te bewonderen wanneer de Nederlandse musea hun deuren weer mogen openen.

1 Beerda, H. (2021). Niet eerder zoveel enthousiasme voor museum en theater als in coronajaar. Geraadpleegd via https://www.hendrikbeerda.nl/merkenonderzoek/cultuur/.