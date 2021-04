Naaktstrand Bussloo derde bij uitreiking BlootKompas!

Gelders naaktstrand hoog gewaardeerd door gasten

Maandag 12 april eindigde naaktstrand Bussloo op de derde plaats bij de uitreiking van de BlootKompas! Awards in de categorie ‘Beste naaktstrand van het jaar’. De award werd online uitgereikt door acteur en tv-presentator Koert-Jan de Bruijn.

Gasten beoordeelden het naaktstrand en schreven lovende woorden op www.blootkompas.nl, de locatievinder en reviewsite voor blootlocaties wereldwijd. Recreatieonderneming en eigenaar Leisurelands is ontzettend blij met deze prijs:



“We zijn ontzettend trots op deze award. We zijn heel blij met alle bezoekers die op Bussloo naakt recreëren. Op dit moment is het nog rustig en fris, maar binnenkort breekt de zon door en dan gaan we er een hele mooi zomer van maken”, aldus Leisurelands directeur Kees Rutten.

Over naaktstrand Bussloo

Het naaktstrand op Bussloo biedt prachtige ligweides en stranden, met goede faciliteiten zoals een douche en een strandpaviljoen. Toegang tot het naaktstrand is gratis. Kom je met de auto? Dan geldt er een parkeertarief. Meer informatie over naakt recreëren is te vinden op www.leisurelands.nl

Vijf categorieën

Naast de categorie ‘Beste naaktstrand van het jaar’ werden er ook awards uitgereikt in de categorieën ‘Beste sauna van het jaar’, ‘Beste camping van het jaar’, ‘Accommodatie van het jaar’ en ‘Beste verenigingsterrein van het jaar’.

Over de BlootKompas! Awards

De BlootKompas! Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en geven erkenning aan de best gewaardeerde blootlocaties in de wereld. Door gasten simpelweg een review te laten schrijven over de ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op een Award. Voor een overzicht van alle winnaars kijk op: www.blootkompas.nl/awards