Beleef Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op je schoolplein

Buitenlesdag 2021

Op 13 april beleefden 155 leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 van De Kameleon in Doorn, De Hoeksteen in Leersum en de Merseberch in Maarsbergen een unieke buitenles over het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Buitenles is bij uitstek een mooie gelegenheid om op een vernieuwende manier je eigen omgeving te leren kennen. Daarom hebben NatuurWijs, Bezoekerscentrum de Boswerf en IVN Natuureducatie in opdracht van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de buitenles ‘Het Verhaal van de Utrechtse Heuvelrug’ ontwikkeld.

De lessen startten met een spannend ‘zintuigenverhaal’, waarin de leerlingen het bijzondere verhaal van de Utrechtse Heuvelrug door de jaren heen aan den lijve ondervonden.

“We hebben samen de Heuvelrug nagemaakt in het zand. Daar bij die takjes staat onze school, heel dicht bij de heuvels en heide dus!”

In het verhaal kwam een aantal onderwerpen naar voren die kenmerkend zijn voor het gebied: het ontstaan van de heuvels, de rol van water, zwerfstenen en het gebruik van grafheuvels. Aan de hand van één van deze thema’s kon de klas zich verdiepen in het verhaal. Samen bouwden ze gaandeweg de Utrechtse Heuvelrug in het klein na op het schoolplein. Zo komt het Nationaal Park opeens tot leven.

De Nationale Buitenlesdag is voor het zesde jaar op rij een speciale dag waarop Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten in Nederland oproepen om een les buiten te geven in plaats van binnen in hun klaslokaal. Buitenles is namelijk niet alleen heel leuk, maar ook gezond en goed voor de schoolprestaties. Leerlingen worden uitgedaagd om achter hun tafeltjes vandaan te komen en op het schoolplein al lerende te bewegen, samen te werken en op onderzoek uit te gaan in de buitenwereld.

Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, een eeuwenoud kostbaar natuurgebied van 20.000 hectare, waarvan 10.000 hectare met de status Nationaal Park. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een plek waar mensen tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Om al dit moois in stand te houden is er een brede samenwerking opgezet met gemeentes, provincie en eigenaren van natuurgebieden. Ook bewoners en ondernemers zijn in toenemende mate betrokken. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de aanjager en initiator van deze samenwerking.