‘Douchen voor het zwemmen is geen luxe maar pure noodzaak’

Dit is een expertquote van Shiva de Winter, Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Terug in casino, zwembad en theater: ‘We willen laten zien dat we het kunnen’ | RTL Nieuws

Douchen voor het zwemmen. Er wordt te weinig over geschreven. Momenteel mag het niet want… Den Haag zegt het. Het reden hiervan moet gezocht worden in de 1,5 meter afstand die niet gewaarborgd kan worden onder de douche. Met alle gevolgen van dien. De techniek in het zwembad maakt overuren en de hoeveelheid chemicaliën die nodig is dit recht te trekken stijgt.

Pure noodzaak

Maar douchen voor het zwemmen is pure noodzaak. Wij dragen namelijk 1000 soorten bacteriën met ons mee en 40 soorten schimmels. Dit is op zich niet erg. De meeste zijn eigenlijk goed voor je, want de goede bacteriën houden voor ons de slechte weg. Maar willen we al deze bacteriën in het zwembadwater hebben? Niet toch?

Douchen kan prima

Daar komt nog eens bij dat bacteriën zich in warme vochtige ruimten razendsnel verdubbelen. Geen wonder dat alle machines in zwembaden dan overuren maken.

Het beste is dus uiteindelijk om de 1000 bacteriën en 40 soorten schimmels lekker door het putje te laten verdwijnen voordat je het zwembad induikt… Maar wie gaat het de hoge heren in Den Haag vertellen? Douchen kan op heel veel locaties prima, met inachtneming van de 1,5 meter. Het is een klein dingetje, maar toch.

Het zijn de kleine dingen die de beleidsmakers vergeten. Tijd om aan de bel te trekken… Maar aanvragen om in zwembaden de douches met 1,5 meter afstand te kunnen gebruiken ten behoeve van de gezondheid en het milieu stuiten nog op een duidelijk ‘Nee!’. Helaas is de stem van de beleidsmaker te overheersend.