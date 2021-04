Flex IT stelt risicoloos IT-hardware beschikbaar voor grote evenementen

Flex IT reikt de evenementenindustrie een helpende hand met de mogelijkheid om risicoloos IT-hardware te reserveren voor events en festivals die in de komende maanden op het programma staan. Dat betekent dat wanneer een event op het laatste moment wordt afgelast, er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht en klanten niet op onnodig hoge kosten worden gejaagd. Op deze manier wil Flex IT de sector, die al een moeilijk jaar achter de rug heeft, helpen deze zomer evenementen te organiseren zonder zich zorgen te maken over de kosten als een event onverwacht niet doorgaat.

De evenementenindustrie is zwaar getroffen door de coronacrisis. Na een zwaar jaar lijkt het erop dat de vooruitzichten iets verbeteren, zeker als de meeste Nederlanders naar verwachting tegen de zomer zijn gevaccineerd. Inmiddels staan dit voorjaar verschillende evenementen en festivals op het programma, die in de vorm van fieldlabs worden georganiseerd. De bedoeling van deze fieldlabs is dat lessen worden geleerd over het gedrag van grote groepen bezoekers en om manieren te vinden om mensen zo veilig mogelijk bij elkaar te laten komen, zodat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden. FlexIT vindt dit een positieve ontwikkeling, maar is zich er óók van bewust dat organisatoren te maken hebben met een groot aantal onzekere factoren.

“We beseffen dat de eventsector niet alleen een moeilijke periode achter de rug heeft, maar er óók nog een onzekere tijd voor ons ligt. Zo moest Radio 538 op het laatste moment het evenement afblazen dat zij op Koningsdag in Breda wilde organiseren, terwijl er al duizenden kaartjes waren verkocht en kosten waren gemaakt. Het laat zien dat het voor organisatoren in deze tijd een grote stap is om tijd, energie en geld te steken in een evenement dat mogelijk onverwacht, buiten jouw macht om, door de overheid kan worden geannuleerd”, vertelt Leon Timmermans van Flex IT. “Niemand zit te wachten op zo’n financiële strop en daarom willen wij de sector een steuntje in de rug bieden. Zo bieden we de verhuur van IT-apparatuur zo risicoloos mogelijk aan, zodat evenementenbureaus en planners zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële gevolgen als een event onverhoopt wordt geannuleerd.”

Een financiële kopzorg minder

Gewoonlijk wordt een tarief van 50 procent van de huurkosten van IT-devices in rekening gebracht als een reservering wordt geannuleerd. Bij Flex IT hoeven tijdelijk geen annuleringskosten te worden betaald. Timmermans: “Als een klant over drie maanden een evenement organiseert en honderd tablets nodig heeft voor twee dagen, dan reserveren wij deze allemaal speciaal voor dit event. En als een evenement of festival op het laatste moment toch niet kan doorgaan, betaalt de klant géén annuleringskosten. Zij kunnen dus risicoloos IT-hardware reserveren en dat is een grote zorg minder.”

Meer informatie is te vinden op de website van Flex It. Of bekijk de video rechts op deze site.