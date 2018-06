Boekingen in Twente stijgen verder

De eerste maanden van het toeristisch seizoen zijn meer dan succesvol van start gegaan. Dat blijkt uit een belrondje langs een tiental accommodaties in Twente. “Alle ondernemers geven aan dat het nog beter gaat dan vorig jaar. Een hele prestatie want in 2017 groeide het aantal overnachtingen in Twente al met 8.3%”, aldus Quirine ter Haar, Merkleider van Twente Marketing. Niet alleen het voorseizoen is uitstekend. Ook de zomerboekingen lopen erg goed. “We hebben hier en daar nog ruimte, maar over het algemeen zitten we al behoorlijk vol. Heerlijk! Daar doe je het toch voor” aldus Bianca Veneklaas van Camping de Holterberg in Holten. Of dit mede veroorzaakt wordt door de 20% daling in toeristenbelasting die de gemeente Rijssen/Holten onlangs doorvoerde, durft Bianca niet te zeggen. “Wel zijn we enorm blij met dat besluit”. Marco en Sheila Jansen van Camping Bergzicht uit Markelo herkennen zich in het beeld. “Het voorseizoen is uitstekend, zelfs nog beter dan 2017. De zomer ziet er ook goed uit. Opvallend is de stijging in het aantal aanvragen voor korte vakanties”. De groei in kampeervakanties die Twente doormaakt is opmerkelijk en tegen de trend in. In 2017 lieten alleen Overijssel en Utrecht een stijging zien in dit segment.

De Duitser heeft Oost-Nederland ontdekt

Ook de Duitser trekt weer volop naar Twente, een ontwikkeling die de laatste jaren steeds nadrukkelijker doorzet. Bert van de Maat van Vakantiepark het Mölke in Zuna investeert als jaren in het aantrekken van de Duitse toerist. “Het is enorm druk en het loopt als een speer! De Duitser heeft Nederland helemaal ontdekt. De kwaliteit van de Nederlandse parken kennen ze in Duitsland nagenoeg niet. Wat hen aanspreekt is de compleetheid, de aanwezigheid van een zwembad, restaurant etc. in combinatie met de gemoedelijke en knusse sfeer. Daarbij heeft de onrust in de wereld ons in de kaart gespeeld. Hierdoor zoekt men andere bestemmingen. Dit neemt niet weg, dat je wel moet blijven investeren in marketingcommunicatie, vanzelf komen ze niet”. Onlangs genoot Duitsland van een lang fronleichnam weekend. Veel Twentse ondernemers zetten hierop in met een gezamenlijk campagne ‘Das andere Holland’. En met succes!

Gemiddelde besteding stijgt

Opvallend is ook dat de toerist er meer op uit lijkt te trekken en meer uitgeeft aan eten en drinken. Marcel Vlek van Landgoed de Holtweijde in Lattrop herkent dit beeld: “Dit jaar is nóg weer beter! Wel zien we het gedrag van de bezoeker wijzigen. Men boekt laat, veelal binnen een maand, geeft gemiddeld meer uit aan food & beverage en trekt er meer op uit”. Richard van den Hoeven van onder andere hotel ’t Lansink in Hengelo spreekt van het beste kwartaal ooit. “Niet alleen merken we dat de gemiddelde besteding in ons hotel stijgt, ook zien we dit bij Museum Buurtspoorweg. De toerist is op zoek naar beleving in combinatie met heerlijk eten en drinken”. Dat bieden wij met Museum Buurtspoorweg en dat loopt als een trein”. Of de huidige groei mede veroorzaakt wordt door de zomerse temperaturen, durven ondernemers niet te zeggen. Het succes wijdt men vooral aan het vertrouwen in de economie.

Tijd Zat in Twente. Landgoed van Nederland

Vakantie in Twente is een eigenzinnige, transformerende beleving en daarmee is Twente één van de belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederland. Tijdens je vakantie in Twente laten we je zien dat het anders kan. Laten we je kennismaken met een andere levenshouding en een ander levensritme. Hierdoor breek je los uit je dagelijkse patronen, zodat je weer dichter bij jezelf komt. Want als tijd ons kostbaarste bezit is, dan is Twente de rijkste regio van Nederland. Klik hier voor informatie.

Bronvermelding foto: Twente, fotograferen natuur. Credits: Ebo Fraterman