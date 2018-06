Roompot neemt beheer 90 strandhuisjes over van Landal

Roompot Vakanties heeft het beheer van negentig strandhuisjes in het Noord-Hollandse Julianadorp over genomen van Landal GreenParks. Vanaf 2021 komt daar ook de verhuur bij. Met deze overname wordt Roompot de grootste strandhuizenspecialist, met in totaal meer dan 500 bedden met uitzicht op zee.

De vrijstaande, direct op het strand gelegen huisjes met een oppervlakte van 45 vierkante meter zijn particulier bezit en blijven dat ook. Het beheer en de verhuur van de huisjes is ondergebracht in een vennootschap waarvan Roompot Vakanties met directe ingang de grootste aandeelhouder is. De woningen met twee slaapkamers en uitzicht op zee zullen vanaf januari 2021 volledig onder de Roompot-vlag vallen. Het beheer van de woningen is reeds overgenomen door Roompot Vakanties.

Zonsondergang boven zee

Roompot-CEO Jurgen van Cutsem is erg blij met de toevoeging van de huisjes aan het aanbod. “Wakker worden met uitzicht op de golven, ’s ochtends direct vanuit de woonkamer het nog lege strand oplopen en na het diner met een glas wijn vanaf je eigen veranda genieten van de meest schitterende zonsondergangen boven zee. Dat is voor veel mensen het ultieme vakantiegevoel en dat willen wij onze klanten zo veel mogelijk bieden. Dankzij de toevoeging van deze schitterende accommodaties in Julianadorp komen we tegemoet aan deze wensen.” Roompot Vakanties had in Kamperland, Nieuwvliet en Kijkduin al in totaal 130 strandhuisjes. Met de toevoeging van de woningen in Julianadorp komt dit aantal ruim boven de 200. Op korte termijn zullen er bovendien nog meer beachhouses worden toegevoegd aan het aanbod. Van Cutsem: “Hiermee hebben we het grootste aanbod van vakantiewoningen op het strand van heel Nederland. We kunnen ons daardoor met recht de specialist in beachhouses noemen.” De vier- tot zespersoons huisjes liggen in parken die meerdere malen zijn uitgeroepen tot de beste van Nederland en zijn te huur van maart tot oktober.