Paleis Het Loo zet in september de tuinen weer volop in de schijnwerpers waarbij publiek een kijkje kan nemen op plaatsen die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn. Op donderdagen en vrijdagen worden bezoekers ‘buiten de perken’ meegenomen om samen met de tuinconservator of tuinbaas de Floriskas en Kwekerij te bezichtigen. Ook kan er een kijkje worden genomen in de Pompenkelder om alles te weten te komen over de werking van de fonteinen en bij de stallen laten de bloemisten van Paleis Het Loo zien hoe een koninklijk boeket wordt geschikt. De tuinrondleidingen staan de hele maand in het teken van het smakelijke thema ‘Een tuin om op te eten!’ en op alle dagen is via een buitenlift het dak toegankelijk voor een koninklijk uitzicht op de paleistuinen. Het laatste weekend van de September Tuinmaand wordt feestelijk afgesloten met muziek en een kleine tuinbeurs. Kijk hier voor het volledige programma.

Foto: Paleis het Loo.