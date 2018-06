Nederlander het liefst op zomervakantie in eigen land

Nederlanders gaan het liefst op zomervakantie in eigen land, blijkt uit onderzoek van HotelSpecials en BungalowSpecials. Men boekt graag een hotelletje in het centrum van Maastricht of een huisje aan het Zeeuwse strand. De Belgische toerist gaat daarentegen wel graag de grens over tijdens de zomervakantie. Onze oosterburen grijpen in de zomerperiode graag de kans om uit te waaien aan de Nederlandse kust.

In het onderzoek is gekeken naar het zoekgedrag van de Nederlandse, Duitse en Belgische toerist voor de maanden juli en augustus. Er is antwoord gegeven op vragen als: waar wil de toerist naartoe in de maanden juli en augustus? En zijn er opvallende verschillen tussen deze drie landen? De resultaten zijn opvallend!

Nederlander blijft dichtbij

De zomervakantie is dé periode om er lekker op uit te trekken en dat doet de Nederlandse vakantieganger dan maar al te graag. Het liefst gaan ze weg in eigen land. De citytrip blijkt hotter dan hot! Steden als Maastricht, Amsterdam en Nijmegen steken met kop en schouders boven Parijs en Berlijn uit. Ook zijn de vakantiehuisjes aan de Nederlandse kust niet aan te slepen. Vooral Zeeland is een populaire bestemming.

Belgen gaan wel over de grens

De Belgische vakantieganger gaat daarentegen wel graag over de grens op zomervakantie. In de maanden juli en augustus zijn de landen Nederland en Duitsland zeer populair. Voornamelijk regio’s als de Moezel, de Eifel en het Zwarte Woud trekt veel Belgen. Opvallend is Oostenrijk. Onder de hotelgasten staat deze bestemming stipt op nummer 3. Ook in de bungalowbranche wordt er steeds meer naar vakantiehuisjes in Oostenrijk gezocht.

Duitsers zijn nog altijd gek op het strand

Zoals bekend is, zijn de Duitse toeristen gek op badplaatsen. Dit blijkt ook dit jaar weer uit het zoekgedrag. Maar de bestemmingen zijn verdeeld. Zo is de Nederlandse kust het populairste, maar ook regio’s als de Duitse Noord- en Oostzeekust groeien. Opvallend is dat Frankrijk als zomervakantie bestemming gezakt is van plaats 5 naar plaats 8.