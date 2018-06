Een bezoek aan Food Forest Ketelbroek, het oudste voedselbos van Nederland, vormde de afsluiting van de cursus Eetbaar Landschap. De cursus komt uit de koker van het DGK Lab, een nieuw onderdeel van De Groene Koepel waarmee de stichting duurzame vernieuwing in de verblijfsrecreatie wil stimuleren.

Food Forest Ketelbroek

Een stuk land nabij Groesbeek (2,4 hectare) veranderde onder de handen van Wouter van Eck, de ontwerper, van kale maisakker tot een waar voedselparadijs. Dit voedselbos bevat de grootste collectie eetbare bomen en struiken van Nederland. Het laat daarmee zien dat het mogelijk is om basisvoedsel te produceren op een manier die het milieu en de biodiversiteit verbeteren. En dat niet alleen: de dieren die in het bos een thuis hebben gevonden laten zien dat de biodiversiteit er uitstekend is.

Cursus Eetbaar Landschap

Het bezoek aan dit waardevolle en bijzondere project was het sluitstuk van de cursus Eetbaar Landschap, georganiseerd door Stichting De Groene Koepel. De cursus werd gegeven door Fransjan de Waard, pionier op het gebied van permacultuur in Nederland. Op een drietal locaties hebben de deelnemers, voornamelijk recreatieondernemers, kennisgemaakt met de mogelijkheden die in de natuur liggen, en met de toepassing daarvan op hun eigen terrein. Directeur Marieken Nieuwdorp legt de motivatie uit om dergelijke cursussen aan te bieden: “Het kritisch kijken naar de inrichting van de terreinen en hier toekomstbestendige plannen voor te maken, bijvoorbeeld in de vorm van eetbaar landschap, is essentieel voor een duurzame florerende recreatiesector.”

Deelnemers

De cursisten hebben tijdens de cursus zowel theoretische kennis opgedaan als concrete plannen gemaakt om op hun recreatiebedrijf mee aan de slag te gaan. Deelnemer Guus Beenhakker, eigenaar van Natuurkampeerterrein De Duiventoren: “Ik had al het idee om iets te doen met eetbaar landschap op een stuk land naast ons Natuurkampeerterrein. Mede dankzij de cursus krijgen mijn ideeën nu vorm. Het bezoek aan meerdere locaties, en de uitwisseling tussen deelnemers, was daarbij bijzonder inspirerend. Het lijkt mij geweldig om straks een educatief aanbod te hebben voor onze gasten, en ook daar sluit het thema eetbaar landschap goed bij aan.” Klik hier voor informatie.