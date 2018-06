Eerste exemplaar #Oerdrenthe Vakantie Doeboek

Het eerste exemplaar van het #oerdrenthe Vakantie Oerboek is officieel aangeboden aan Erik Eefting van Joytime Grolloo. Een groep kinderen van OBS Ruitenvelden uit Froomsbosch werd het bos ingestuurd om het boekje te zoeken en te overhandigen. Het #oerdrenthe Vakantie Doeboek is een initiatief van Marketing Drenthe in samenwerking met de toeristische regio’s.

‘Vorig jaar brachten we al het Hunebed Doeboek uit met regio de Hondsrug en Hondsrug Unesco Global Geopark. Het boekje werd vol enthousiasme ontvangen. Een tweede druk was nodig om aan de vraag van onze gasten te voldoen’ aldus Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe. Het #oerdrenthe Vakantie Doeboek is een boekje geworden met puzzels, tips en stoere opdrachten in Drenthe en is gedrukt in een oplage van 20.000 stuks. Het wordt in Drenthe verspreid bij de toeristische accommodaties en TIP kantoren. Joytime is een van de deelnemers in het boekje en werd dit jaar verkozen door de ANWB als het leukste uitje van Drenthe 2018. Erik Eefting is blij met het resultaat en hoopt de aanwezige gast hiermee nog meer te attenderen op de mooie en stoere belevenissen die er in Drenthe zijn.