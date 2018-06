Panasonic sponsor van Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft een sponsorovereenkomst met de Business divisie van Panasonic gesloten. De elektronica-gigant wordt exclusief leverancier van de visuele oplossingen voor alle evenementen die dit jaar in de culturele hoofdstad van Europa plaatsvinden. Panasonic’s Country Manager voor de Benelux, Karl Everaert, kwam naar het kantoor in de Leeuwarder Blokhuispoort om het contract met directeur Tjeerd van Bekkum te ondertekenen. De stap van Panasonic naar sponsoring van LF2018 is een logische: het wereldbedrijf omarmt dit jaar ook de International Society for the Performing Arts, één van de grootste en belangrijkste internationale netwerken voor de podiumkunsten. LF2018 is dit jaar toegekend als gastheer van het congres, dat van 11 tot en met 15 juni in Friesland plaatsvindt.

Projecties

Panasonic werkt nauw samen met MHB Event Facilities uit Bolsward, die zich nu eveneens officieel sponsor van LF2018 mag noemen. Samen realiseren zij de audiovisuele producties. Zo hebben ze al de projecties tijdens het openingsweekend op 27 januari verzorgd en die op de Oldehove, in het kader van Lân fan Taal, nog tot eind 2018 te zien is. Voor al deze projecten levert Panasonic de oplossingen en verzorgt MHB de uitvoering. Een prachtige samenwerking tussen deze twee partners. Tjeerd van Bekkum is blij met de overeenkomst: “Panasonic is wereldwijd een van de grootste producenten van elektronica; prachtig om zo’n bedrijf aan boord te hebben. Het geeft veel vertrouwen in de grote producties die er dit jaar nog aankomen. Met hen kunnen we de hoge verwachtingen zeker waarmaken.” “Mooi om op deze manier onderdeel te zijn van dit belangrijke culturele Europese feest”, aldus Karl Everaert van Panasonic. “Leeuwarden-Fryslân 2018 laat zich op een eigenzinnige manier aan de rest van de wereld zien. Panasonic draagt daar graag met onze middelen en inzet aan bij.” Klik hier voor informatie.