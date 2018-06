Het liefst sluiten jongeren zich, al dan niet samen met vrienden, op in een ruimte thuis, zónder bijzijn van ouders wel te verstaan. Om daar hun ‘ding’ te kunnen doen, te gamen en gewoon wat te hangen. Maarten (15) vatte het pakkend samen tijdens onderzoek naar de beleving van jongeren in de buitenruimte. “Wij willen een huiskamer, maar dan zonder ouders.” Wat als we de gewenste huiskamer van de jeugd naar buiten brengen? Dit is de ontwerpgedachte achter het nieuwe inrichtingsconcept OUR PLACE, 12 juni in Breda gepresenteerd aan een brede groep professionals werkzaam met en voor jongeren.

Ze zijn met veel, onze jongeren. Maar liefst 18% van de bevolking bestaat uit pubers. Vandaag de dag zijn er buiten steeds minder aantrekkelijke plekken waar de jeugd graag verblijft. Want wie wil worden verbannen naar de ‘outskirts’ van de buurt? Daar zijn momenteel de meeste plekken ingericht die voor jongeren zijn bedoeld. Er wordt of geen gebruik van gemaakt of er wordt op een verkeerde manier gebruik van gemaakt.

Uit de onlangs verschenen Veiligheidsmonitor (CBS) blijkt dat er een daling is in buurtoverlast door jongeren. Maar wat als je tot die gemeenten behoort waar nog wel overmatig veel buurtoverlast door jongeren wordt ervaren. Of als je wilt stimuleren dat jongeren niet alleen in huis hangen achter een beeldscherm, maar naar buiten gaan, bewegen en zich sociaal verder ontwikkelen. OUR PLACE, het nieuwe ontwerpconcept van inrichtingsexpert BOERplay, biedt alle elementen om de omgeving voor jongeren in de buitenruimte op passende en aansprekende wijze in te richten. Omringt door skaters en opgeluisterd door sprekers uit het werkveld, was skatepark PIER15 in Breda vandaag het toneel van de speciale lancering van dit nieuwe concept. Wethouder Paul de Beer (gebiedsontwikkeling en jeugdbeleid Gemeente Breda) sprak over de totstandkoming van deze inspirerende plek voor de jeugd. Aletta Smits (onderzoeker Hogeschool Utrecht) nam iedereen op ludieke wijze, mee in de belevingswereld van de jeugd.

Jongeren verdienen een eigen plek, een eigen huiskamer in het huis wat de openbare ruimte heet. En ja, ze kunnen daar wegduiken in hun smartphone als ze dat willen, maar óók sporten, bewegen, competitie aangaan met elkaar of gewoon gezellig kletsen en anderen ontmoeten. Jongeren vinden het maar wat fijn om een eigen plek te hebben en gezien te worden. En de omgeving vindt het fijn als ze een oogje in het zeil kunnen houden. Slim design in de buitenruimte maakt het voor de jeugd interessant om naar buiten te gaan, in beweging te komen. En slimme inrichting van de ruimte bevordert tevens de sociale cohesie en onderlinge acceptatie in de buurt. Klik hier voor meer informatie.