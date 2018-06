Feestelijke openingen van de Beweegbox

In Amstelveen wordt uitgebreid stilgestaan bij de opening van de eerste Beweegbox van Nederland. De Beweegbox is de moderne variant van de gymzaal, waarin verschillende innovatieve en interactieve elementen zijn toegepast. De opening van de Beweegbox in Amstelveen wordt maar liefst tweemaal gevierd. Op donderdag 28 juni a.s. organiseren de Beweegbox, Sportbedrijf Amstelveen en de gemeente Amstelveen in de Ben Goudsmithal een seminar met als thema “Innovatie in Beweging”. Naast sprekers als Gerard Kemkers en futurist Tony Bosma, zijn er diverse workshops. In deze workshops wordt onder andere stil gestaan bij de gymles van de toekomst, nieuwe sportvarianten en innovatieve sportinrichting. Uiteraard is er volop gelegenheid om de Beweegbox te ervaren.

Op zaterdag 14 juli a.s. worden in de ochtend de Beweegbox en de turnhal officieel geopend door wethouder Ellermeijer. Vanaf dat moment is er in samenwerking met de KNGU en de turnverenigingen een gymfeest in de turnzaal. Hierbij geeft een vooraanstaande turntopper een demonstratie op diverse toestellen. Deze feestelijke opening maakt onderdeel uit van de jaarlijkse sport- en gezondheidsmarkt, georganiseerd door het Sportbedrijf Amstelveen.

