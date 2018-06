Via fabeltjesland.nl zijn kaarten verkrijgbaar voor de tentoonstelling ‘Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant’ die van 29 september t/m 2 december te bewonderen is in LP2 in Rotterdam. Het is een hommage aan het best bekeken Nederlandse kinderprogramma ooit: de Fabeltjeskrant. De tentoonstelling is een Fabel-experience voor het hele gezin. Bezoekers krijgen een uniek kijkje in de Rotterdamse ontstaansgeschiedenis van Fabeltjeskrant en leren hoe de serie 50 jaar geleden, zonder de technieken van nu, is gemaakt. Hoe bewoog de snavel van Meneer de Uil hoe knipoogde hij en hoe groot waren de dieren in het echt? Deze en nog meer markante details worden in de tentoonstelling onthuld. Tegelijk komt de toekomst aan bod. De Fabeltjeskrant wordt vanaf december 2018 nieuw leven ingeblazen met een geanimeerde bioscoopfilm. In de tentoonstelling kunnen bezoekers als eersten stukjes van die film bewonderen. De tentoonstelling onderwerpt de dieren uit de serie ook aan een heuse karakter-analyse. Het leert ons waarom Truus de Mier zo’n ijverige huisvrouw was en Zoef de Haas zijn rol als politieagent wel eens te buiten ging Kinderen kunnen zich uitleven in het klusbedrijf van Ed en Willem Bever en ronddwalen door het Dierenbos. Net als in Fabeltjesland is er een Praathuis café waar glaasjes grenadine en kopjes eikeltjeskoffie worden geserveerd. Klik hier voor informatie.

Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant is een co-productie van Bureau Vermaeck, Theo Braams Projecten en ©De Levita Productions B.V. & Rubinstein Pictures B.V.