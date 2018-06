Geslaagde Vakdag ‘Het vakantiepark van de toekomst’ 2018

De consument wil steeds meer verrast worden, zoekt spanning, avontuur en beleving. Dit kwam zo ook weer naar voren tijdens de Vakdag ‘Het vakantiepark van de toekomst’ van vorige week dinsdag 12 juni bij Recreatiepark TerSpegelt. Een recreatiepark wat deze aspecten goed begrepen heeft. Het park dat helemaal toekomst bestendigd lijkt te zijn, is Campingpark De Bongerd, zij wonnen deze dag de trofee ‘Het vakantiepark van de toekomst 2018’.

De tweede editie van de Vakdag ‘Het vakantiepark van de toekomst’ werd maar liefst door 180 geintereseerden bezocht. Zij werden dan ook verrast en geinspireerd door (inter)nationale sprekers uit het werkveld. Zo vertelde Peter Broere, Senior accountmanager Gielissen Interiors | Exhibitions | Events, over nieuwe kansen voor recreatie op het water door middel van de HouseBoats die zij creeren. Onlangs hebben zij de opening van de MarinHome gehouden, samen met Jan des Bouvrie, ontwerper van het interieur van deze HouseBoat. Ook inspireerde Coen Schelfhorst, eigenaar van GuestHouse Hotels & OOKs Hospitality & Leisure, bezoekers van deze dag met zijn verhaal. Zijn ‘droomhotel’ is onlangs geopend en in zijn presentatie liet hij de gasten weten hoe hij deze bijzondere ‘hoteldroom’ heeft kunnen verwezenlijken.

Presentaties midden in de beleving

De dag werd doorbroken met een verfrissende fietstour over het park van Recreatiepark TerSpegelt. Tijdens de tour werd er al fietsend een indruk van het park gewekt en kwam men langs verrassende stands. Ook het innovatieplein stond vol met bedrijven uit de sector welke hun innovatieve producten en diensten op enerverende wijze wisten te presenteren. Achter het innovatieplein werd er nog een verrassende presentatie gegeven door Andreas Andersen, CEO & President ThemePark Liseberg. Tijdens zijn presentatie waanden bezoekers zich letterlijk in de beleving; het Sterrenstrand van Recreatiepark TerSpegelt, wat een locatie om je verhaal te mogen doen!

Trofee ‘Het vakantiepark van de toekomst 2018’

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de trofee ‘Het vakantiepark van de toekomst 2018’. Recreatiepark De Bongerd won met recht deze prijs. Zij hebben zich op diverse vlakken bewezen als campingpark klaar te zijn voor de toekomst. Klik hier voor meer informatie.