Meer entertainment dan ooit tijdens Midzomeravonden in Toverland

Attractiepark Toverland presenteert op zeven woensdagen in de zomervakantie de magische Midzomeravonden. In alle zes themagebieden zal er vanaf 17.00 uur live entertainment te zien zijn en maken speciale karakters hun opwachting. De Midzomeravonden worden op spectaculaire wijze afgesloten met een betoverende vuurwerkshow. Toverland is tijdens dit zomerse evenement geopend tot 23.00 uur.

Dit jaar is het entertainmentprogramma van de Midzomeravonden uitgebreider dan ooit. Met de komst van het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon heeft Toverland maar liefst zes verschillende themagebieden. “Elk themagebied heeft een eigen, passend entertainmentaanbod”, vertelt Luke Verhoeven, Entertainmentmanager. “Dit zorgt voor een divers programma met voor elk wat wils. Ook start het entertainment dit jaar twee uur eerder, zodat zoveel mogelijk gasten van de Midzomeravonden kunnen genieten.”

Festivalsfeer

Toverland is gehuld in een kleurrijke festivalsfeer. In Port Laguna kunnen bezoekers kennismaken met het magische standbeeld La Sirena Regida of genieten van de mediterrane klanken van de band Sonidos de Solaris. De Troubadours of Avalon laten herberg The Flaming Feather tot leven komen met hun middeleeuwse muziek. In de Biergarten wordt gezorgd voor ‘Stimmung und Spaß’ en bij de houten achtbaan Troy wordt de sensationele vuurshow Helios opgevoerd. Ook kunnen bezoekers de gehele avond afkoelen in de diverse waterattracties of genieten van een ritje in de achtbaan bij zonsondergang.

Nieuwe Toverland-bewoners

Met de komst van Avalon is Toverland een wel heel bijzondere bewoner rijker. Ook tijdens de Midzomeravonden maken bezoekers kans om niemand minder dan de almachtige tovenaar Merlijn tegen het lijf te lopen. In Port Laguna maakt de Familie Magistralis haar opwachting. Deze familie heeft de belangrijke taak om alle kostbaarheden en flessen die aanspoelen op het stand van Port Laguna te verzamelen. In hun speciale Magiezijn wordt iedereen uitgedaagd om de magie in zichzelf te ontdekken.

Discover your own magic

De Midzomeravonden worden knallend afgesloten met een betoverende vuurwerkshow. Port Laguna dient hierbij voor het eerst als decor. De show, getiteld ‘Discover your own magic’, is op maat gemaakt voor Toverland, met muziek uit de nieuwe gebieden. De Midzomeravonden vinden plaats op woensdag 11, 18, 25 juli en 1, 8, 15 en 22 augustus 2018. Tickets met korting zijn verkrijgbaar via de website van Toverland.