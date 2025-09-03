Boot van het Jaar prijzen 2025

Voorafgaand aan de Hiswa te water worden traditiegetrouw de Boot van het jaar prijzen uitgereikt. Dit jaar selecteerde de jury prijswinnaars in zes categorieën.

De Hiswa te Water Startup Award is de prijs voor jonge bedrijven in de watersport die succesvol zijn met een nieuwe formule, een nieuwe techniek of een nieuwe doelgroep.

De Startup Award 2025 is uitgereikt aan Greenleaf Surface Blasting. Zij gebruiken alleen onschadelijke materialen zoals gebroken glas, soda, glasparels of gebroken walnootdoppen om boten stofvrij en milieuvriendelijk te stralen.

Voor de Boot van het Jaar Prijs in de categorie Open Motorboten waren drie boten genomineerd, de AluShip sloep 950 hybrid, de AluShip TNDR hybrid en de Interboat Intender 750. De prijs is gewonnen door Interboat voor de Intender 750. De slimme uitwerking van een succesvol concept, de goede vaareigenschappen en de uitstekende afwerking droegen bij aan de beslissing van de jury.

De Boot van het Jaar Prijs in de categorie Elektroboten is nieuw. De genomineerden waren: Eagle Boats ST25, Northman Trawler 1300 en de Van Plaggen 900. Met minimale voorsprong is de prijs toegekend aan Navisol / Eagle Yachts voor de Eagle 25 S T. Zowel de elektrotechnische uitwerking, de goede vaareigenschappen als de zeer fraaie lijnen deden de jury beslissen om deze boot de prijs toe te kennen

Voor de Boot van het Jaar Prijs in de categorie Motorjachten waren genomineerd: Boarncruiser 53 Ocean Sport, Thomasz 40 Cabrio en de Viknes 10. Duidelijk was dat de jachten zeer verschilden, maar dat het om de uitblinkers in hun klasse ging. Met slechts 1% verschil kende de jury de prijs toe aan Thomasz Yachts voor de Thomasz 40 cabrio. De jury had respect voor de excellente bouw in combinatie met de aantrekkelijke prijs

De Boot van het Jaar Prijs in de categorie Zeiljachten werd een strijd tussen drie extreem verschillende boten. Genomineerd waren de Bénéteau First 30, Tjotter 500 en X-Yachts XR 41. De jury heeft van alle boten genoten. Uiteindelijk is de prijs toegekend aan X-Yachts Benelux voor de XR 41. In dit model komt het oude race DNA van X-Yachts op een moderne manier terug.

De prijsuitreiking vond plaats voorafgaand aan de Hiswa te Water. De grootste in-water boatshow van Noord-Europa wordt van 3 tot en met 7 september 2025 gehouden in de Bataviahaven van Lelystad. AIIe informatie over de verkiezingsprocedure en de eisen die aan de voordrachten worden gesteld is te vinden op www.bootvanhetjaar.nl