Jubileumfeest 55-jarig bestaan Stichting Vrije Recreatie

De Stichting Vrije Recreatie (SVR) viert van vrijdag 12 tot en met zondag 14 september 2025 haar 55-jarig jubileum op het prachtige Landgoed Velder in Liempde. Zoals het de SVR betaamt, gebeurt dit natuurlijk samen met tal van trouwe donateurs en aangesloten campings die het fundament vormen van de stichting.



De SVR, in 1970 gestart door Willem van den Berg (voormalig voorzitter) met een handjevol boerencampings is in al die jaren uitgegroeid tot de grootste kampeerclub van Nederland waarbij ruim 1200 kleinschalige (boeren) campings in Nederland en zo’n 800 kleinschalige campings in het buitenland zijn aangesloten en waar ruim 155.000 donateursgezinnen (kampeerders) gebruik van maken. De SVR anno 2025 is niet meer weg te denken uit het Nederlandse kampeerlandschap en zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor het kleinschalig kamperen, wat zich mag verheugen in een almaar toenemende interesse van de rust en ruimte zoekende recreant.



Het belooft een uniek kampeerweekend te worden met maar liefst ruim 900 kampeereenheden die zich verzamelen op het landgoed om samen met de SVR het jubileum te vieren. De hele locatie wordt omgetoverd tot een bruisende kampeerbeleving met een gevarieerd programma.



Nederlandse artiesten, diverse workshops, een speciale jubileumfietstocht én jubileum vakantiebeurs, volop ruimte voor ontmoeting zorgen voor een feestelijk én informatief weekend. Daarnaast is het voor SVR-donateurs mogelijk om één van de twee feestavonden bij te wonen, dus ook als zij niet met een kampeermiddel verblijven op het terrein. Het jubileumfeest wordt afgesloten op zondag met een gezamenlijk ontbijt in de grote feesttent, wat wordt opgeluisterd door o.a. Karin Bloemen.



“In 2020 kon het geplande 50-jarig jubileum helaas niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Maar nu, vijf jaar later, pakken we het groots aan. Als het net zo’n succes wordt als het 40-jarig jubileum, dan zullen de mensen er nog jaren over praten,” aldus Christel van Mill, voorzitter van de SVR.

Met het jubileumfeest onderstreept de SVR haar lange geschiedenis van betaalbaar, kleinschalig en persoonlijk kamperen, in samenwerking met duizenden aangesloten donateurs en campings in binnen- en buitenland. Met vertrouwen wordt gekekend naar de toekomst en gaan we op naar het volgende jubileum, het 75-jarig bestaan.