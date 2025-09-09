Zonnige en drukbezochte Wereldhavendagen ten einde

De Wereldhavendagen in Rotterdam – de 48e editie van het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland zit erop. De organisatie kijkt terug op drie succesvolle dagen. Het evenement werd dankzij het sterke programma en goede weer goed bezocht.

Met name in het weekend was het erg druk op de kades rond de Erasmusbrug. Op zaterdagavond genoten tienduizenden mensen van de avondshow, schepenparade en een spectaculair vuurwerk.

Ook op een tropisch warme zondag wisten bezoekers de weg naar de Wereldhavendagen goed te vinden. Zij genoten van vaartochten, keken achter de schermen van de haven tijdens excursies, maakten kennis met de haven van de toekomst op de Innovatiekade, zagen hoe de Koninklijke Marine onze zeeën veilig houdt, ontspanden op de kades rond de ‘leefbare’ Rijnhaven – en nog veel meer.

Naar schatting bezochten gedurende drie dagen ruim 400.000 mensen de Wereldhavendagen.

Feiten en cijfers Wereldhavendagen 2025:

66 maritieme bedrijven en organisaties en 34 schepen presenteerden zich aan de kades

Op het water vonden 33 shows plaats met 80 deelnemende schepen, 3 drones, 3 helikopters, 2 parachutisten, 1 vliegtuig en 5 F-35 straaljagers

We verkochten zo’n 17.500 tickets voor 447 excursies en vaartochten, mede georganiseerd met 41 (haven)bedrijven

Op vrijdag verwelkomden we meer dan 1500 jongeren en werkzoekenden uit binnen- en buitenland op het MATCH Career Event, 800 basisschoolleerlingen bij verschillende musea en 350 scholieren en studenten bij onze vernieuwde Hackathon in migratiemuseum FENIX

Er werden zo’n 15.000 bolletjes ijs geschept op onze horecapleinen

Zo’n 170 vrijwilligers maakten deze Wereldhavendagen mogelijk

De 49e editie van de Wereldhavendagen zal plaatsvinden op 4, 5 en 6 september 2026. Daarna is het aftellen geblazen naar het vijftigjarig jubileum, waarbij de organisatie groter wil uitpakken dan ooit.