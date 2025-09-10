Van onzeker naar verbonden: Modepsycholoog Anke Vermeer over de kracht van matchende kleding

De introductieweken liggen achter ons en het nieuwe collegejaar is officieel begonnen. In de afgelopen weken kleurden de Nederlandse studentensteden in alle tinten van de regenboog: eerstejaars die in matchende T-shirts en truien door de stad trokken met hun studiegroep of vereniging. Maar wat doet het eigenlijk met ons om in dezelfde outfit rond te lopen? Drukwerkdeal vroeg het aan modepsycholoog Anke Vermeer, die uitlegt waarom kleding een grote rol speelt in ons gevoel van verbondenheid.

Van introweek naar eerste college

Op campussen en in studentensteden zijn de matchende shirts inmiddels bijna een traditie. Tijdens introducties zorgen ze ervoor dat je direct herkent bij welke groep iemand hoort. Volgens modepsycholoog Anke Vermeer is dat geen toeval: “Voor eerstejaarsstudenten zijn introweken vaak spannend.” Een matchende outfit kan de drempel verlagen om contact te maken, omdat je sneller onderdeel bent van een groep of in de groep wordt opgenomen.’’

Modepsychologie: erbij horen en gezien worden

Het dragen van dezelfde kleding gaat verder dan stijl alleen. Vermeer: “Door je te kleden naar de groep, verminder je de angst om buitengesloten te worden.’’ Het signaal is duidelijk: ik hoor bij deze mensen. Dit verklaart waarom matchende outfits zo populair zijn bij introductieweken, maar ook bij sportteams, vriendengroepen en festivals. Het gaat niet alleen om mode, maar vooral om het gevoel van verbondenheid dat het oproept.

Een vliegende start voor studenten

Voor nieuwe studenten kan een introweek spannend zijn. Je kent vaak nog niemand, je zoekt je weg in een nieuwe stad én je wilt graag aansluiting vinden. Een simpel shirt kan daar verrassend veel bij helpen, aldus Vermeer: “Zo’n outfit geeft je niet alleen een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen, het maakt het ook makkelijker om aangesproken te worden. Je valt op, je laat zien dat je bij een groep hoort – en dat verlaagt de drempel tot contact.”

Schooluniformen, yes or no?

Waar studenten hun groepsoutfits vrijwillig kiezen, ligt dat bij schooluniformen heel anders. Hoewel ze in Nederland geen gebruikelijke verschijning zijn, wordt er in andere landen volop mee geëxperimenteerd. Het idee: statusverschillen verkleinen en pestgedrag tegengaan. Toch verwacht Vermeer dat dit in Nederland weerstand zal oproepen. “We zijn een vrij individualistische cultuur en sterk gesteld op persoonlijke vrijheid. Een uniform kan dan juist het tegenovergestelde effect hebben.” Meer weten over de kracht van matchende outfits en het psychologische effect ervan? Lees het volledige artikel hier.