Salon SETT: van regionale beurs naar Europees kennis- en innovatieplatform

Bijna 20 jaar geleden liep ik voor het eerst over de beursvloer van SETT in Montpellier. Destijds een typisch Franse vakbeurs, vooral gericht op de regio daar. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot dé Europese ontmoetingsplek voor de camping- en recreatiesector. Tijdens de laatste editie kwamen ruim 18.000 bezoekers en 700 exposanten samen – een schaal die je echt voelt als je er rondloopt.



Wat me vooral opvalt: de internationalisering. Waar SETT ooit vooral een zuid-Franse aangelegenheid was, tref je er nu ook steeds meer Italianen, Spanjaarden, Duitsers, Belgen en natuurlijk Nederlanders. Dat maakt de gesprekken breder en de kansen groter. Voor wie de Zuid-Europese markt beter wil begrijpen of daar actief wil worden, is SETT inmiddels onmisbaar.



Innovatie is een rode draad. Jaarlijks worden er honderden nieuwe producten gepresenteerd, variërend van duurzame accommodaties en slimme energiesystemen tot digitale oplossingen voor gastbeleving. De SETT d’Or – de innovatieprijzen van de beurs – zet die ontwikkelingen in de schijnwerpers. Wat mij betreft zie je hier heel duidelijk welke thema’s de komende jaren bepalend worden: duurzaamheid, digitalisering en gastgericht ondernemen.



Toch is SETT meer dan alleen stands en folders. Het programma met keynotes, workshops en themabijeenkomsten levert vaak de meest waardevolle gesprekken op. Zelf heb ik daar al regelmatig contacten opgedaan die later uitgroeiden tot samenwerkingen. Het is precies die combinatie van beursvloer én inhoud die het onderscheidend maakt.



Voor wie denkt dat Montpellier lastig bereikbaar is: in de praktijk valt dat mee. Vanaf Amsterdam, Eindhoven en Brussel gaan er directe vluchten. Ook de TGV is een optie – via Parijs sta je er in minder dan 4,5 uur. Zelf plak ik er vaak nog een paar dagen Zuid-Frankrijk aan vast; begin november zit je daar nog regelmatig met 17 graden in de zon.



Ga je liever in groepsverband? Dan is er de inspiratiereis van HISWA-RECRON, speciaal voor Nederlandse recreatieondernemers. Daarbij combineer je het beursbezoek met bedrijfsbezoeken in de regio, inclusief begeleiding, vlucht en hotelovernachting.



Na vijftien jaar kan ik wel zeggen: SETT is een beurs die met de sector is meegegroeid en inmiddels een Europese standaard heeft gezet. Voor iedereen die vooruit wil kijken en inspiratie zoekt, is Montpellier een logische plek om naartoe te gaan. Misschien zie ik je daar – tussen de stands, in de sessies of ’s avonds onder de platanen met een glas lokale wijn.