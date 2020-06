Brabantbrede campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant

De afgelopen maanden heeft VisitBrabant samen met de Brabantse vrijetijdssector hard gewerkt aan een Brabantbrede campagne om Brabant als toeristische bestemming stevig op de kaart te zetten en de Brabantse vrijetijdsondernemers het podium te bieden dat ze verdienen. Vandaag start de campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’, waarbij landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal met elkaar verbonden wordt en intensief wordt samengewerkt aan een duurzaam herstel van het toerisme.

www.hiermoetjezijninbrabant.nl

In een eigenzinnige stijl en met prikkelende teksten duidt de campagne niet alleen wáár je moet zijn in Brabant, maar ook waaróm je in Brabant moet zijn voor je vakantie of dagtrip. Bijvoorbeeld als je vlot wilt slapen of als je van rare streken houdt. Als je wilt ontsnappen aan de werkelijkheid, je graag uit de bocht vliegt of als je ongestoord wilt skinny dippen. De campagne inspireert de Brabanders om ook de kleinere parels in eigen provincie te ontdekken en laat Nederlanders zien dat Brabant volop mogelijkheden biedt voor een weekendje weg of vakantie in Brabant. De campagne is een typisch Brabantse doorvertaling van de landelijke voorlichtingscampagne ‘Hier moet je zijn’ van NBTC Holland Marketing en draagt daarom tevens bij aan een duurzaam herstel van de Nederlandse toeristische sector. Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: “Deze campagne is een uniek concept dat is ontstaan vanuit de coöperatieve Brabantse gedachte. Het concept biedt alle ruimte om naast het iconische aanbod van Brabant zoals Van Gogh Brabant, onze steden en attractieparken, juist ook het vele verrassende kleinschaligere aanbod van Brabant voor het voetlicht te plaatsen. Samen met provincie, gemeentes, de regionale en lokale toeristische marketingorganisaties én Brabantse vrijetijds-ondernemers rollen we de campagne de komende maanden verder uit.” Gedeputeerde Wil van Pinxteren die onder meer Vrijetijdseconomie in portefeuille heeft: “Ook de vrijetijdssector is hard geraakt door de coronacrisis. Nu toerisme langzaamaan weer meer ruimte krijgt, is het dan ook erg belangrijk toeristisch bezoek aan Brabant te stimuleren. Daarbij willen we wel onveilige situaties voorkomen, dus spreiding van bezoek is belangrijk. Met ‘Hier moet je zijn in Brabant’ wordt daar via de ‘druktemeter’ goed op gelet. VisitBrabant brengt bekende, maar vooral ook onbekende plekken Brabant onder de aandacht. Plaatsen die zeker een bezoek waard zijn. Ik verwacht dat deze campagne bijdraagt aan het herstel van de vrijetijdseconomie in onze provincie. Ik denk dat deze zomer veel Nederlanders Brabant op een nieuwe manier zullen gaan ontdekken.”