SnowWorld maakt zich klaar voor heropening

SnowWorld is voornemens om haar pistes op 1 juli te heropenen. Vanaf dat moment kunnen wintersporters ook weer ski- of snowboardlessen volgen. De afgelopen weken realiseerde SnowWorld een compleet nieuw sneeuwdek op alle pistes en werden vervroegd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. SnowWorld zal werken volgens strikte veiligheidsprotocollen en trof uitvoerige maatregelen om haar gasten zo veilig mogelijk te laten genieten van wintersport in eigen land. Om drukte te voorkomen, moeten gasten vooraf een tijdstip reserveren via de website. Dit is mogelijk vanaf een week voor de geplande heropening.

SnowWorld hervatte de afgelopen weken gefaseerd haar activiteiten. Zo konden mensen al terecht in de klimparken in Landgraaf en Zoetermeer of gebruik maken van de terrassen op alle locaties. “Het heropenen van de pistes is voor SnowWorld een belangrijke stap, waar we erg naar uit kijken. We kunnen niet wachten om onze deuren weer te openen.”, aldus Wim Hubrechtsen, CEO van SnowWorld.

Hubrechtsen is positief over het komende jaar; “We hebben nu al veel vraag naar onze summercamps. Veel ouders zullen komende zomer in Nederland blijven, maar gunnen hun kinderen toch een avontuurlijke vakantie. Bovendien geeft recent onderzoek aan dat 75% van de wintersporters komende winter weer naar de Alpen wil gaan. Geen betere plek om zich daar op voor te bereiden dan bij SnowWorld.”

Hubrechtsen vervolgt; “De coronacrisis heeft uiteraard ook op ons, als bedrijf, veel impact. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we onze deuren moeten sluiten. Nu komt daar, na 107 dagen, eindelijk verandering in. Ik ben trots op ons hele team dat ongelooflijk hard heeft gewerkt aan onze geplande heropening. Zoals onze gasten gewend zijn, zullen we er alles aan doen om hen een zorgeloze dag te bezorgen die ze niet snel zullen vergeten. Wij zijn er klaar voor!” Klik hier voor informatie.