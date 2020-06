Vaar mee op de Blauwe Golf met de digitale vaargids

De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers op om gebruik te maken van de digitale vaargids. Varen in de provincie Noord-Holland draait om genieten, maar ook om vlot doorvaren. Dat kan met de digitale vaargids (app RiverGuide Recreant). Naast persoonlijke routeinformatie en handige vaarinformatie is het mogelijk om automatische openingsverzoeken te sturen naar de aangesloten bruggen in Noord-Holland. Met deze unieke dienstverlening en de actuele vaarinformatie stimuleert de provincie het in konvooi varen. Zo vermindert het aantal brugopeningen en ontstaat een betere doorstroming op weg én water.

Betere doorstroming op weg én water

Door het invoeren van de gewenste bestemming in de digitale vaargids krijgt de schipper een persoonlijk routeadvies, met daarnaast de mogelijkheid om automatische openingsverzoeken in te dienen voor de bruggen. Dankzij deze unieke functie in de digitale vaargids weet de brugbedienaar dat de schipper eraan komt. Samen met de informatie over de drukte op de weg, het openbaar vervoer en de nood-en hulpdiensten kan de brugbedienaar het beste bedientijdstip bepalen. Hoe meer schippers deze vaargids gebruiken, hoe meer rekening met de (recreatie)schippers gehouden kan worden. De digitale vaargids stimuleert konvooivaren, waarbij een grote groep schippers in één keer de brug passeert. Zo hoeven niet alleen schippers minder vaak te wachten bij een brug, maar heeft ook het wegverkeer baat bij minder brugopeningen. Varen op de Blauwe Golf noemen we dat. Zoals de Groene Golf op de weg, maar dan op het water.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

Met de introductie van de automatische openingsverzoeken in de digitale vaargids (app RiverGuide Recreant) roept de provincie (recreatie)schippers op om mee te varen op de Blauwe Golf en gebruik te maken van de app. Inmiddels zijn 50 bruggen in Noord-Holland aangesloten en dat worden er steeds meer. De provincie investeert volop in Smart Mobility. Met deze innovatieve oplossing hoeft het weg- en vaarwegverkeer minder lang te wachten voor een open brug. Dat scheelt tijd, geld (brandstof) en is beter voor het milieu en de bereikbaarheid.

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over Blauwe Golf is te vinden op www.noord-holland.nl/blauwegolf. De digitale vaargids downloaden? De app RiverGuide Recreant (voor recreatieschippers) en de app RiverGuide (voor de beroepsvaart) zijn gratis te downloaden via de App Store en Google Play store.