Beroemde restauratierijtuigen samengebracht in Spoorwegmuseum

Een kopje koffie in de trein, een tosti in de stationsrestauratie of een luxe diner met truffels in de Oriënt Express. Het Spoorwegmuseum brengt alle verhalen over eten en drinken in de trein bij elkaar in de tentoonstelling Tosti’s Truffels Treinen. In de tentoonstelling toont het museum prachtige collectie, waaronder een aantal fraaie internationale restauratierijtuigen, serviezen, menukaarten, perronkarren, affiches, foto’s en nog veel meer. De tentoonstelling is aangepast aan de eisen van de 1,5 meter samenleving. Tosti’s Truffels Treinen: 23 juni t/m 15 november 2020

De ontwikkeling van de eet- en drinkcultuur op het spoor

Eten en drinken is al van vanaf het allereerste begin van de spoorgeschiedenis verbonden met de trein. Toen in 1825 in Engeland de stoomlocomotief zijn eerste ritje maakte, werden de passagiers bij aankomst onthaald op hapjes en bier. In Nederland lag het eerste treinstation tegenover een herberg. Die was daarmee een voorloper van de latere stationsrestauraties. Lange tijd bleef eten en drinken iets wat alleen op het station te halen was, want in de trein zelf waren geen voorzieningen. Tosti’s Truffels Treinen toont met prachtige collectie deze ontwikkeling van de eet- en drinkcultuur op en rond het spoor. In de tentoonstelling worden een aantal thema’s behandeld, waaronder de stationsrestauratie, ‘snelle hap’ over fastfood op het station, ‘dineren als een vorst’ over luxe dineren in de trein en ‘Handen uit de mouwen’ over het werken in een restauratierijtuig. Een bijzonder thema is de toekomst. De inspiratie voor de tentoonstelling is de restauratie van het Plan D-restauratierijtuig uit 1951. Het rijtuig heeft schitterende interieurdetails en laat een mooi tijdsbeeld zien van de wederopbouw. De wagon stond jarenlang in het depot van het museum. Het rijtuig is nu gerestaureerd, mede dankzij een bijdrage van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum, Stichting Goede Doelen Nh1816 en de BankGiro Loterij. Het zal, naast andere treinen uit de collectie zoals het dinerrijtuig van de Oriënt Express en restauratierijtuig WD 4249, één van de pronkstukken zijn van de tentoonstelling. Foto: WR 4249 Restauratierijtuig Wagon Lits 1943 (foto: Marleen Stoker)