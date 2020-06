De Waarbeek haalt het Wilde Westen naar Attractiepark!

Attractiepark de Waarbeek heeft na een lange winterslaap eindelijk de poorten weer mogen openen. Dit seizoen wordt er in samenwerking met de Apeldoornse firma Hendriks-Hinzen een nieuwe tijdelijke attractie geplaatst in het park. “We slaan onze handen ineen om onze bezoekers een nieuwe beleving te kunnen bieden” aldus eigenaar Kevin Moespot. Het gaat om de zogeheten “Gold Mine Express”, een volledig gedecoreerde achtbaan die het hele gezin meeneemt naar het Wilde Westen. “Dit is een erg mooie aanvulling aan het park, mede door de thematisering waar we de laatste tijd ook in het park veel aandacht aan besteden. We weten zeker dat er dit seizoen veel gezinnen met kinderen enorm van zullen genieten”.

All-inclusive formule

Ook nieuw dit jaar is de all-in formule. Voor een vast bedrag mag je de hele dag onbeperkt spelen, eten en drinken. Je weet van te voren wat je kwijt bent en de portemonnee hoeft niet weer getrokken te worden.

Veilig dagje uit

De Waarbeek houdt zich natuurlijk aan de regels opgelegd door het RIVM en de Veiligheidsregio om een veilig en onbezorgd dagje uit te kunnen garanderen. Tevens is een reservering verplicht, tickets op datum zijn te boeken via de website.