Camper eigenaren door crisis massaal succesvol met Airbnb voor campers

Sinds de corona uitbraak is de vraag naar campers snel toegenomen. In landelijke media was al herhaaldelijk te lezen dat commerciële camper aanbieders momenteel erg goede zaken doen. Maar er is nu een nieuwe trend zichtbaar, namelijk dat ook particuliere camper eigenaren zich massaal op verhuur storten. Zij zien zo een kans om te profiteren van de plotselinge populariteit van de campers.

Airbnb voor campers populair

Camper deelplatform Goboony ziet een sterke toename in het aantal eigenaren dat hun camper te huur aanbiedt. Tot nu toe zijn er in juni al 300 verhuurders bij gekomen, waarmee het totale aanbod ruim 20% is toegenomen. Nieuwe aanbieders op het platform, een soort Airbnb voor campers, zien binnen 24 uur meteen boekingen binnenkomen. Hun inkomsten zijn bovendien 25% hoger dan voorgaande jaren, toen verhuurders gemiddeld € 1.000 per week verdienden.

Corona-proof vakantie vieren

Campers zijn dit jaar zo populair omdat ze een veilige en corona-proof vakantie mogelijk maken. De flexibiliteit maakt campers ook geliefd, omdat reisplannen waar nodig last minute aangepast kunnen worden.

Particuliere verhuur erg lucratief

Particuliere verhuur via Goboony blijkt al sinds de oprichting in 2015 erg lucratief. Omdat campers gemiddeld maar 4 weken per jaar gebruikt worden, is er alle kans om bij te verdienen. Verhuurders verdienen al snel € 10.000 per jaar, en dat terwijl de tarieven gemiddeld 40% lager zijn dan bij commerciële aanbieders.